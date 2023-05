Anton Hadăr, liderul Federației Sindicale Alma Mater, este de părere că reformele privind salarizarea, în general, se aplică de sus în jos și, din această cauză, cei mai prost plătiți rămân în afara schemei.

„Nu există o limită (n.r. – de timp) pe care ne-am propus-o. Nu ne-am gândit de la început să stăm o săptămână, două, trei. Acum 18 ani a fost o grevă de trei săptămâni. Am mai avut greve de patru-cinci săptămâni. Lucrurile propuse de cei care conduc țara sunt nesatisfăcătoare din cale-afară.

Pot fi pentru sănătate, cultură și așa mai departe 0,5 miliarde de lei pentru 6 luni, s-a aplicat de sus în jos, dar nu la toată lumea, așa că cei mai prost plătiți sunt în afara schemei.

Protestăm și pentru reformarea altor sectoare bugetare, nu numai ale noastre. Nu mai vine cine trebuie în educație și aici trebuie să o regândim cu toții, și părinții, și elevii.

Locul nostru în viitoare lege a salarizării trebuie să fie cel pe care ni l-a promis. Or, acum ni s-a promis, dar acum nu sunt făcute credibile. Educația a mai fost în prim-plan la nivel declarativ, s-a declarat că 6% din PIB va fi alocat educației.

Nu înseamnă că trebuie să stăm pe loc toți și să acceptăm ca sistemul românesc de educație să fie slab plătit. Le arde guvernanților să negocieze, dar nu au venit cu acea soluție de care au nevoie.

Marius Budăi a spus că Banca Mondială trebuie să decidă dacă această creștere salarială, cu 45-50% față de ceea ce este astăzi, este greu de făcut. Păi, un profesor de liceu la final de carieră ia 4.200 de lei, nici 1.000 de euro… Și ia o pensie de 2.000 – 2.300 de lei. Or, alții iau pensii speciale de 130.000 de lei… euro…” a spus sindicalistul.

Nu mai au încredere în promisiuni

Hadăr spune că guvernanților le este teamă de Banca Mondială. „Am vrea ceva, dar nu știm ce să le cerem, nu știu nici ei ce să ne ofere. Guvernanților le este teamă de Bancă Mondială.

Au spus că scriu în programul de guvernare, dar oare este suficient? Legea se va face așa, pe la mijlocul verii, or, dacă până atunci nu i se face nimic?

S-a făcut o cerere și pentru alte categorii cu salarii foarte mici, dar s-au găsit salarii doar pentru debutanți și pentru cei din categorii vulnerabile.

Iar solicitarea pe care o avem este aceea ca profesorul să fie pus într-o poziție superioară. Cum era acum 40-50 de ani” a subliniat președintele Federației Alma Mater.

Pericol: Vom avea cadre didactice cu carte puțină

Sindicalistul este de părere că liderii politici nu văd starea deplorabilă în care se află învățământul. „Domnul Budăi a fost mai oscilant decât alții. Ce putem să facem? Oamenii au pornit greva. Tare mi-e că dacă se termină conflictul, tare mi-e că distinșii noștri lideri politici nu au constatat starea degradantă în care se află educația astăzi.

Următorii 20 de ani vor fi bogați în cadre didactice care au puțină carte. Ne-am cârpit cu ei. Au terminat universități, au făcut studii de tristă amintire!

Noi am dus documentele în finalul săptămânii trecute, greva noastră nu are același motiv. Greva pe preuniversitar e că nu există negocieri pe contractul de muncă. Noi am căutat în stufărișul Legii Dialogului Social, pentru că altfel nu puteam să protestăm. De-acum încolo se încep negocierile și cu noi pe altă linie, în paralel cu astea de-acum.

Ce poate opri această grevă? O deschidere foarte mare din partea politicului, o decizie politică cum nu a mai fost luată până acum, vreau să avem 5-10 oameni pe loc la facultate, nu să ne cârpim… Există oameni care acum predau doar cu liceul și bacalaureatul, nu au facultate! Și de România Educată se va alege praful” a mai spus Hadăr.