Era pentru prima dată când îl vedeam într-o piesă de teatru, deși trebuie să mărturisesc că îmi place acest tip de spectacol și merg de câte ori am ocazia. Doar că nu ne-am sincronizat niciodată. Îl văzusem la televizor, dar nu este același lucru.

„Neguțătorul din Veneția” este dintre comediile shakespeariene de tip întunecat, care se concentrează pe povestea de dragoste a lui Bassanio, un italian care și-a pierdut întreaga avere și care a fost nevoit să se împrumute pentru a o putea cuceri pe Portia, femeia pe care o iubește și care era foarte bogată. Acesta merge la cămătarul evreu Shylock și garantează cu o livră din carnea neguțătorului venețian Antonio, prietenul său, care l-a ajutat de multe ori și în trecut.

Nu o să vă povestesc întreaga piesă, însă trebuie să recunosc că la un moment dat eram pe punctul să urc pe scenă și să-l iau de piept pe Skylock și să-i spun să-l lase pe Antonio în pace. M-am simțit în piesă, de fapt am uitat că sunt la o piesă de teatru, totul părea real, iar eu eram acolo în mijlocul evenimentelor, pe punct să intervin. Și totul datorită interpretării geniale ale actorului Ion Caramitru.

Pentru mine, el este cel mai bun actor pe care l-am văzut vreodată și am văzut mulți. Vă asigur că nu am ratat teatrul nici când am locuit în Italia, Franța sau Belgia. Chiar îl consider o valoare națională și poate veți crede că acesta este un articol de PR. Dar nu. Nu am vorbit niciodată cu domnul Caramitru, nu-l cunosc, însă actorul este fascinant și merită nu una, ci o sute de stele pe aleea valorilor românești, și-așa rămase foarte puține astăzi.

Modul în care joacă, în care intră în personaj, felul în care te invită fără să-ți dai seama să faci parte din povestea pe care o prezintă este unic și o experiență care pe mine m-a marcat. Vă recomand să mergeți la această piesă. Este foarte bună, vă ține conectați și are o distribuție de excepție. Însă cel în fața căruia mă înclin este marele actor Ion Caramitru, la ale cărui piese cu siguranță voi merge de acum încolo. Sper doar să nu mă trezesc urcând pe scenă, uitând că sunt la o piesă de teatru.

