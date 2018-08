EXCLUSIV Încă un candidat SURPRIZĂ la șefia DNA! Cât de bogat este acesta

A doua rundă de selecţie a început în data de 6 august, după ce ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a respins toţii candidaţii din prima sesiune.

Andrei Bodean (38 de ani), căci despre el este vorba, este al treilea candidat la şefia DNA, potrivit surselor Info Sud-Est. Prima pe lista candidaţilor s-a înscris Paula Nicoleta Tănase (46 de ani), procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi. Al doilea candidat anunţat a fost Nicolae Lupulescu, adjunctul secţiei militare din DNA.

Andrei Bodean, procuror al Serviciului Teritorial Constanţa al DNA, a devenit cunoscut pentru anchetarea fostului preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, şi a fostului primar al Constanţei, Radu Mazăre.

Conform celei mai recente declaraţii de avere, semnată de Bodean în mai 2017, el deţine o casă de locuit în Cluj-Napoca. Proprietatea este obţinută prin donaţie în anul 2011 şi are o suprafaţă de 252 mp. Imobilul este deţinut alături de soţia sa, Claudia Bodean.

Procurorul constănţean are două autoturisme Skoda, unul marca Octavia, cumpărat în 2007, şi altul marca Superb, achiziţionat în 2011. Tot în 2011 Bodean şi-a cumpărat şi o lotcă, adică o barcă de pescuit.

El are un cont de economii deschis în 2017 la Raiffeisen Bank în care a depus 10.500 de euro. Are, în schimb, şi datorii. Procurorul are un credit la Bancpost, a cărui scadenţă este anul acesta, în valoare de 13.648 euro.

Salariul încasat de Bodean în 2016 ca procuror al Serviciului Teritorial Constanţa al DNA a fost de 119.092 lei pe an, echivalentul a circa 9.900 lei pe lună. Soţia sa, care lucreză la Tribunalul Constanţa, a încasat în 2016 un salariu de 100.478 lei.

Parcursul profesional

Bodean a devenit cunoscut pe plan local în 2011, datorită crimelor de răsunet pe care le-a anchetat pe vremea când era criminalist la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa. A devenit procuror DNA în luna ianuarie 2013.

La scurt timp, Andrei Bodean a început urmărirea penală a lui Nicuşor Constantinescu în cazul Centrului Militar Zonal, speţa în care Nicuşor Constantinescu ispăşeşte astăzi o condamnare de 5 ani.

Bodean l-a mai trimis în judecată şi pe fostul primar al Constanţei Radu Mazăre, speţă în care acesta a fost condamnat în primă instanţă la 6 ani şi jumătate cu executare. Procurorul constănţean a mai trimis în judecată şi alte nume sonore pe plan local, printre care primari din judeţ, avocaţi, şefi de instituţii deconcentrate.