EXCLUSIV Detalii incendiare despre prima candidată la şefia DNA! Cât de bogată este aceasta

A doua rundă de selecţie a început în data de 6 august, după ce ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a respins toţii candidaţii din prima sesiune.

Sursele EVZ o indică pe Paula Nicoleta Tănase (46 de ani) drept candidată pentru acest post. Ea a mai candidat pentru acest post şi în 25 octombrie 2012.

„În cei aproape 16 ani de activitate, deşi au fost perioade în care am soluţionat peste 1.000 dosare pe an, cu stoc zero de la o săptămână la alta, nu am avut nicio restituire sau achitare în soluţiile de trimitere în judecată dispuse“, îşi prezintă ea experienţa profesională.

Conform celei mai recente declaraţii de avere, semnată de Tănase în mai 2017, ea deţine, alături de soţul său Victor, un apartament de 74,7 mp în Galaţi şi o are o casă în construcţie, în aceeaşi localitate. Tot împreună cu soţul său, ea deţine două terenuri intravilane în Galaţi, unul dobândit în 2007, în suprafaţă de 386 mp, şi altul din 2014, în suprafaţă de 114 mp. Interesant este faptul că Tănase este una din victimele creditelor în franci elveţieni. Ea a contractat în 2008, la Banca Transilvania, un împrumut de 226.380 de franci elveţieni, scadent în 2033. În urmă cu doi ani, ea şi-a mai luat un credit de la BCR în valoare de 39.000 lei, pe care trebuie să îl returneze anul acesta.

Ea conduce un autoturism Dacia Logan din 2006 şi câştigă din salarii 136.087 lei pe an, adică circa 11.300 lei pe lună. Paula Tănase a mai încasat din titluri executorii circa 12.000 de lei.

În 1996, ea a susţinut şi promovat prima, pe regiunea Moldova, examenul de admitere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi. Ea a absolvit în 1996 cursurile Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza“ Iaşi, cu media generală 9,46.

Surse judiciare au dezvăluit pentru capital.ro că Paula Tănase are o pasiune pentru culoarea negru. Ea şi-ar fi vopsit şi biroul în negru. De asemenea, ar avea o relaţie apropiată cu fostul liberal Radu Stroe.

