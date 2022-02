„Primul om politic cu care am vorbit a fost Elena Udrea cu care am avut niște meciuri foarte serioase. Am avut și un proces în instanță împotriva doamnei Elena Udrea, dumneaei m-a dat în judecată, procesul a fost câștigat de mine. Nu vorbeam între noi până la momentul respectiv”, își aduce aminte Lia Olguța Vasilescu

Fostul ministru al Muncii și actual primar al Craiovei, Lia Olguța Vasilescu a fost reținută de DNA în martie 2016. Ne-a povestit că a încercat să dea de avocatul Chiciu și l-a sunat pe Gelu Vișan pentru a face rost de numărul lui de telefon. Gelu Vișan a sunat-o pe Elena Udrea, iar ea a sunat-o înapoi pe Lia Olguța Vasilescu, fiind primul om politic care a contactat-o după cele 24 de ore în care a fost reținută de DNA.

„Nu am avut o relație bună cu Corneliu Vadim Tudor”

În cadrul podcastului „Subiecte Capitale”, Lia Olguța Vasilescu ne-a povestit că a intrat în politică, în organizația de elevi a Partidului România Mare, în anul 1991. A ajuns treptat președintele organizației de studenți, însă înainte, în 2000, a fost aleasă ca fiind cea mai tânără deputată postdecembristă. Avea doar 25 de ani.

„Vadim era foarte inteligent. Ca personaj politic cred că era în poziția în care este AUR-ul acum. O persoană care nu se putea alia cu nimeni. Când a înțeles acest lucru a început să se comporte ca atare. Eu nu am avut deloc o relație bună cu Corneliu Vadim Tudor. Am avut o relație foarte bună cu sora lui care ne apăra pe noi, organizația de tineret. A venit când am candidat la alegerile pentru președinția organizației naționale de tineret. A venit în sală și a vorbit împotriva mea”. Care erau motivele lui? „Cred că era și un pic misogin, îl susținea pe Vlad Hogea, celălalt contracandidat, pe care l-am bătut cu 70%”, își amintește Lia Olguța Vasilescu.

În anul 2000 organizația locală o punea pe Lia Olguța Vasilescu pe locul 2 pe listele pentru alegerile parlamentare. În ultima seară de dinaintea definitivării listei, Corneliu Vadim Tudor a venit și a pus-o pe Irina Loghin cap de listă la Dolj. Toată lumea credea că actualul primar al Craiovei nu va intra în parlament, fiind atunci pe locul 3.

„A fost surpriza de atunci (de la alegerile parlamentare din 2000 n.r.) cu 25%. Cred că noi în Dolj am luat un procent mai mare și am reușit să intru în Parlament. Vedeți că legendele acestea urbane nu au nicio legătură cu realitatea”, clarifică Lia Olguța Vasilescu.

Momentul în care a renunțat la PRM

„Eu îi spuneam de mai mult timp că partidul are o traiectorie descendentă. Înainte de alegerile parlamentare i-am spus lui Vadim că PRM-ul va lua sub 5%. El a avea sondaje tot timpul cu 20%, 30%, credea că este pe primul loc. I-am spus că mesajul PRM-ului nu mai pătrunde. Când se supăra pe cineva scria în România Mare și îl dădea afară (din partid n.r.) cu tot cu organizație. La un moment dat ajunsesem să nu mai avem organizații în teritoriu”, povestește Lia Olguța Vasilescu.

Ea a pus un pariu un Vadim că dacă PRM va lua sub 25% din voturi va pleca din partid, iar dacă va lua sub 25%, se va muta în PSD. Aceste sondaje nerealiste erau oferite către Vadim de diverși membri de partid din jurul său. Lia Olguța spune că Vadim era un personaj ușor de manipulat.

„Era foarte ușor de manipulat. Dar nu de oricine. Doar de cei care aveau școală, ca să zic așa”, povestește primarul Craiovei.

Mircea Geoană a fost cel care s-a luptat în PSD pentru a o aduce de la PRM-ul lui Vadim pe Lia Olguța. Ea ne-a transmis că s-a înțeles bine cu toți președinții de partid cu care a lucrat în afară de Viorica Dăncilă.