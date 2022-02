Elena Udrea își răsfață la maxim fetița. Cum a fost surprinsă fiica sa și a lui Adrian Alexandrov (FOTO)

Adrian Alexandrov a postat un nou InstaStory cu fiica sa și a Elenei Udrea, Eva Maria. Ceea ce a atras imediat atenția fanilor este felul în care micuța este îmbrăcată.

Așa cum se poate vedea în imaginea de mai jos, fiica Elenei Udrea poartă un palton roșu, la care a asortat ghetuțe în aceeași culoare. De asemenea, ea a mai purtat o bluză albă cu o inimioară roșie și pantaloni negri.

Nu este prima dată că micuța Eva Maria surprinde prin felul în care este îmbrăcată. În urmă cu ceva timp, fiica Elenei Udrea a purtat o ținută de câteva sute de euro.

Elena Udrea, mesaj emoționant pentru tatăl copilului ei

La finalul săptămânii trecute, Adrian Alexandrov a împlinit vârsta de 35 de ani, iar Elena Udrea i-a transmis un mesaj emoționant cu această ocazie.

„La mulți ani, iubitul meu!? Să rămâi așa cum ești, mereu pozitiv, de încredere, sensibil, discret, tandru, familist, plin de dragoste, un partener, un iubit și un tată minunat! Să ai o viață frumoasă, așa cum meriți! P.S. Și să rămâi mereu tânăr, chiar dacă azi ai împlinit jumătate din 70 de ani!?”, a scris fostul ministru al Turismului pe pagina de Facebook.

Cei doi ar vrea să se căsătorească

Adrian Alexandrov și Elena Udrea ar vrea să își unească destinele, scrie AntenaStars, care adaugă că cei doi cred cu tărie că actele i-ar putea lega și mai mult.

În ceea ce privește vârsta, Adrian Alexandrov spune că acesta este un impediment doar pentru alții.

„Vârsta este un impediment pentru cei care aleg să-și trăiască viața după gurile altora”, spune Adrian Alexandrov, ceea ce înseamnă că lucrurile stau bine între ei.

De asemenea, el a mai declarat că diferența de vârstă nu este atât de mare și că are ce învăța de la o femeie precum Elena Udrea.

„Nu e o diferenţă de vârstă atât de mare, doar 10-11 ani diferenţă între noi, eu mă consider un om matur care are ce învăţa de la o femeie ca Elena, pentru că are experienţă de viaţă destul de mare. Ne sprijinim unul pe celălalt”, a mai adăugat Adrian Alexandrov.