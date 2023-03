Jurnalistul a spus în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube al „HAI România!” că Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-Un reprezintă o nouă „alianță ofensivă a planetei”, iar dictatorii „storc resursele statului” și „conduc prin teroare și forță militară”.

„Este noua alianță ofensivă a planetei. Nimeni nu pune la îndoială legitimitatea istorică sau politică, doar că apar probleme atunci când discutăm despre democrație. Noi nu acceptăm chestia asta pentru că trăim sub gravitația unor valori care se cheamă libertate și democrație.

Acum, dictatorii, pentru că toți cei trei, dar putem include și Iranul, sunt dictatori. Dictatorii nu au valori diferite, ci comune, ca toți dictatorii din toate timpurile și din toate statele planetei. Storc resursele statului, conduc prin teroare și forță militară, prin instituțiile pe care și le aservesc și, atunci când au probleme la interior, vor să creeze probleme la exterior, ca să găsească explicații în exterior”, a declarat Doru Bușcu la „România lui Cristache”.

Jurnalistul a vorbit și despre acordul ruso-chinez

Mai apoi, jurnalistul a vorbit și despre acordul ruso-chinez, punctând că Moscova a ajuns „în poziția unei muște care cere ajutorul unui păianjen”. Acesta a explicat că Xi Jinping „face un joc care îi convine și profită de două ori”.

„Rusia, din păcate pentru ea, a ajuns în poziția unei muște care cere ajutorul unui păianjen. China face un joc care îi convine și profită de două ori. O dată prin slăbirea Rusiei, prin acest conflict. Apoi prin înmuierea voinței și a capacităților de susținere ale Americii. Chinei îi convine ceea ce se întâmplă, este adversarul principal al Americii, incomparabil mai puternic decât Rusia.

Care este acum o țară cu PIB-ul sub cel al Italiei, cu o armată depășită de ce se întâmplă în Ucraina și care reprezenta principalul ei factor de forță. Rusia a făcut greșeala să folosească armata, pentru că, atât timp cât nu o folosești, poți susține că ai forță, poți negocia. Atunci când ai folosit-o îți arăți limitele și atunci ești încadrabil.

China este într-un episod nou pentru evoluția ei din ultimii 30 de ani. Țara a fost întotdeauna sub o conducere colectivă, cu un ritual de schimbare a șefului o dată la 4 sau 8 ani. XI Jinping a sărit încă un mandat.

Nu înseamnă că China va urma declarațiile războinice făcute de Xi Jinping, pentru că are de pierdut dintr-o grabă a ositilităților dacă le-ar declanșa prea devreme. China este o țară a răbdării, are alt tip de cultură a răbdării decât Occidentul – ea știe ce se va întâmpla cu ea în viitor. Dacă nu se întâmplă o catastrofă politică sau militară, va ajunge prima putere militară și economică, deci politică a planetei.

China nu va livra, cred eu, arme Rusiei în mod oficial. Nu are de ce să o facă. În plus, cred că Xu Jinping va vorbi și cu Vladimir Zelenski la un moment dat, pentru că și China are interese mari în Ucraina și și-a declarat intenția să facă pace între cele două, deci este logic să ajungă la aceste discuții cu eroul Ucrainei”, a mai spus Doru Bușcu.

Care sunt câștigurile SUA de pe urma războiului

Jurnalistul a explicat și că SUA au înțeles înaintea celorlalte țări că „războiul este un comerț”, iar apariția unui conflict înseamnă „generarea unui impuls de dezvoltare puternic în economie”.

„America are desigur o politică în favoarea propriei industrii de armament care cuprinde și niște provocări la adresa Chinei. Politica stimulează economia, direct prin industria de armament, exporturile, balanța comercială etc. America a înțeles înaintea celorlalte țări că războiul este un comerț, nu numai cu arme, ci și cu produse de larg consum.

Iar apariția unui conflict înseamnă generarea unui impuls de dezvoltare puternic în economie. Ceea ce orice economie, mai ales una precum cea grevată de mari datorii externe a Americii, are nevoie. America dacă războiul din Ucraina durează destul de mult câștigă fără să mai aibă nevoie de un război direct. Războaiele rezolvă niște probleme legate de datorii, se resetează moneda, se rezolvă inflația, șomajul. De aceea și America și China fac acest joc al declarațiilor pentru că ambele țări câștigă din ecuația de război”, a completat Doru Bușcu, în cadrul podcastului difuzat pe canalul de YouTube „HAI România!” al EVZ Capital.