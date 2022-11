Mihai Sturzu, la România lui Cristache! A făcut trei cariere care pot ocupa câte o viață fiecare: Artist, politician, pilot (VIDEO)

Nu a împlinit încă 44 de ani și se poate lăuda deja cu trei cariere care pot ocupa câte o viață fiecare. A fost simbolul unei generații cu trupa HiQ, cu piese care au locul rezervat în istoria muzicii pop românești, a fost președintele Tineretului Social Democrat și deputat în Parlamentul României, iar acum este comandant de navă.

Povestea lui Mihai Sturzu la podcastul „România lui Cristache”, de pe canalul de YouTube al EVZ Capital.

„Am făcut 43 de ani acum de curând. Eu sunt dovada vie a faptului că poți să treci prin viață fără să muncești. Am tras foarte mult pentru fiecare etapă a vieții mele, dar faptul că de fiecare dată eu am transformat hobby-urile mele în profesii m-a ajutat foarte mult. Eu sunt un tip care se implică foarte mult emoțional. Eu mă duc la zbor fericit în fiecare zi indiferent că am check-in la 4:45.

Nu am nicio problemă. Eu nu muncesc. Eu am un hobby pe care nu mi-l permit. Nu am făcut rost de 100 de milioane să-mi iau avionul, nu cred că mă întâlnesc cu ei vara asta. Am găsit niște oameni care îmi dau avionul lor să zbor. Singura rugăminte este să ajung la ce aeroport vor ei, la ora la care vor ei să iau și alți 200 și ceva de oameni cu mine și surpriză îmi dau și bani pentru asta. Îmi e rușine să zic ceva.

Cam asta e mea la zbor. Îmi place foarte mult ceea ce fac și partea serioasă este că înveți foarte multe. Viața mea s-a schimbat mult de la o etapă la alta: de la muzică, de la politică și acum de la aviație. Nu a fost ușor deloc”, a relatat Mihai Sturzu.

Cum a reușit să devină pilot de linie?

De asemenea, acesta a vorbit și despre modalitatea în care a reușit să devină pilot și ce a însemnat pentru el acest efort.

„Eu aveam 32 de ani când am făcut școala de aviație din astea mici. Foarte mult mi-a plăcut să zbor. Dacă îmi dădeai o găleată cu elice eu încercam să zbor cu ea. Nu aveam nicio problemă. Eram super fericit. Până când alți trei prieteni de-ai mei, eu n-am remarcat atunci că ei sunt cu 10 ani mai mici decât mine, m-au rugat cu cerul și pământul, eu eram deputat, să mă duc cu ei la școală pentru că aveau nevoie de minim 4 să facă o grup. Un an de zile am făcut teorie. Mergeam câteva ore joia, câteva ore vinerea.

Terminam treaba la Parlament și fugeam la școală. A fost foarte greu mai ales că eu am făcut litere, mai pe visare, pe literatură. Aveam momente literalmente, când ne pregăteam, mai ales la început. E totul super super tehnic și specific. Deschideam cărțile, manualele. Deschideam cartea și deși înțelegeam cuvintele nu înțelegeam rostul lor. Atât de greu era si după te duci la școală cu profesori.

Adevărul e că eu am avut un avantaj pentru că eu spre deosebire de colegii mei, mie mi-a fost ușor să învăt. Uite că e o chestie bună pentru școală românească de pe vremuri, eu știu să învăț.

Pe mine m-au învățat cum să învăț. După care a urmat partea de zbor. Faci antrenament cu instructorul cu avion cu două motoare și la un moment dat ăla zice: „uite acum o să oprim motorul din dreapta și tu o să zbori fără un motor. Și după nu putem să aterizăm, o să facem un un cerc” am învins și partea practică care îmi place foarte mult și aveam și eu trei opțiuni.

Noi am învățat cum se modifica presiunea, temperatura și densitatea aerului înainte și în spatele undei de șoc în cazul zborului transonic, sonic, și hipersonic. Stăteam și plângeam. Stăteam cu orele întregi cu formule”, a mai spus Mihai Sturzu.

Un avion se poate prăbuși după standardele moderne?

Simultan, acesta a ținut să sublinieze că avionul este „făcut să zboare” și conține „atât de multe sisteme dublate redundante în care nu se întâmplă nimic niciodată”.

„Niciodată. Avionul e făcut să zboare. Avioanele mari au atât de multe sisteme dublate redundante în care nu se întâmplă nimic niciodată. Golurile de aer sunt din aceeași linie cu liniile albe de pe cer și cu pământul lat. Nu există goluri de aer. E o formulare nefericită. Nu ai cum să faci (o glumă așa cu goluri de aer), pentru că după un nivel anume este obligatoriu să zbori cu pilot automat.

Eu sunt din Brașov și doar cu trenul pot să fac sub trei ore. Eu nu mai merg cu mașina la Brașov. E imposibil să mergi. Dar la aceeași distanță de București către Vest e Barcelona. Câteodată e mai frumos la Barcelona decât la Brașov.

Sunt pasionat de zbor. Sincer să fiu, odată ce s-a închis ușa avionul și avem toate bagajele, toți pasagerii și toată lumea s-a așezat, pentru noi vine liniștea pe pământ. Pentru noi știi care e cea mai periculoasă fază a zborului? Drumul la aeroport. Eu la aeroport merg tot cu trenul. DN1 e la Gara de Nord. La Aeroport e un tunel, dacă se întâmplă un accident acolo, nu mai ai pe unde să ocolești. Stai și te uiți cum trece vremea pe lângă tine”, a dezvăluit Sturzu.

Întâmplare amuzantă

Mihai Sturzu a relatat și o întâmplare amuzantă.

„Eu zbor cu avioane din astea mici. Nu știu germană deloc și am un prieten din ăsta foarte bun care locuiește la Viena și el pasionat de aviație. Noi nu suntem încă în Schengen și când zbori afară cu avioane din astea mici: noi trebuie să aterizăm pe un aeroport internațional din România, să te verifice. După care intrăm în spațiul Schengen cu avionul și prima aterizare trebuie să o faci într-un aeroport cu contract vamal.

La noi nu vine poliția de frontieră. Prietenul meu pe un aeroportul mic dela Viena a sunat și a zis că am un prieten care vine din România puteți să chemăm poliția de frontieră. Sigur. I-am dat datele, înmatricularea avionului. Și el zice „Mihai Șturzu și este un pilot”. Și îi bufnește pe ăia râsul. Și ăsta îmi povestea: băi se uitau ăia la mine și râdeau. Am aflat noi după în germană că „stürzen” înseamnă a se prăbuși. A fost povestea serii.

Vin oamenii să le semnez. Se mai bucură oamenii așa. Eu am foarte multe colege foarte tinere de 20,21 de ani care nu au prins perioada de glorie a trupei noastre. Am făcut passenger announcement și vine colega noastră de 20 de ani: „Mihai cred că sunt niște prieteni foarte buni sau niște ruse, ți-au recunoscut vocea și vor neapărat să faceți poze”. Și colegul meu îmi zice că am scăpat că nu mă mai recunosc astea mici”, a povestit Mihai Sturzu.

Cât costă să devii pilot?

Potrivit celor spuse de Mihai Sturzu, un om are nevoie de aproximativ 2 ani și vreo 50 de mii de euro pentru a ajunge pilot.

„Am scris ditamai postarea pe Facebook despre ce școli, ce variante sunt în România. Există variante în care poți să te duci să aplici, la compania pentru care lucrez eu există un program pentru cadeți care este foarte ieftin. Și există tot felul de alte școli inclusiv instituții ale Guvernului României care fac training de pilot. Vreo 2 ani și vreo 50 de mii de euro”, a spus el.

Va ajunge comandant?

Simultan, acesta a spus și că nu toată lumea ajunge comandant, cerințele minime legale fiind să ai minim 1.500 de ore de zbor.

„Nu este ceva bătut în cuie. Nu toată lumea ajunge comandant. Cerințele minime legale sunt să ai minim 1.500 de ore de zbor. Fiecare companie poate să modifice aceste ore nu pentru a le face mai relaxate, ci mai restrictive. La noi această cerință este de 3.500 de ore, mai mult decât dublu. Eu sunt acum pe la 3.200—3.300 de ore. Probabil că în primăvară ajung și eu la acest prag. Voi trimite un mail către partea noastră de training. E un proces destul de complex și care durează și la un moment dat, după finalizarea și ajungi și comandant. Nu e obligatoriu să devii comandant.

Îmi place foarte mult să zbor. Îmi place să mă uit înainte la piloți. Eu am avut noroc că am început să zbor comercial la 38 de ani. Noi zburăm foarte mult: 800-900 de ore pe an. Nu era niciun studiu care este efectul acestei cantități asupra corpului omenesc timp de 5,10,15 ani. Nu există studii pentru că nu s-a zburat niciodată atât de mult. Profesorii mei de la școală zburau 400-500 de ore pe an.

Se zboară ca lumea. Noi în fiecare an facem vizite medicale. Poate să apară uzură, la mine încă n-a apărut. Planul meu „a la long” dacă ies din aviație este să îmi cumpăr un avion cum are Mărgineanu și să mă duc să zbor în insule să plimb turiști. Noi și astăzi în orice avion din lumea asta, cei doi piloți, comandanți și first office sunt calificați să zboare la fel, doar că ceea ce are comandantul în plus față de first officer este responsabilitatea.

Este responsabilitatea asupra zborului, echipaj, pasageri. Practic tu înveți să fii managerul zborului, să fii cel ce dirijează. Avioanele astea moderne pot să aterizeze singure, care este și condiția obligatorie când e vizibilitate scăzută. Nu știu să existe în istoria documentară situație în care amândoi piloții să fie incapabili să aterizeze. Mai există și un al treilea motor. Este un motor mic cu reacție care îi dă electricitate, aer condiționat pneumatic, cu el pornim motoarele mari și o elice sub avion care își dă al treilea sistem hidraulic redundant. Noi de aici zburăm în Tenerife. Am avut VIP-uri care m-au luat prin surprindere. Nu pot să zic cine.

Nu am avut incidente. Vara asta a fost mai grea pentru că toată lumea era irascibilă. Eu le-am spus tuturor „băi e nasol că ne-a lovit primii, aviația, dar eu cred că ne vom și reveni primii”. Ceea ce s-a și întâmplat. Eu nu sunt în această poziție ca să decid ce se întâmplă cu avioanele astea mari adminstrativ, dar ce am observat cu toții este că ce ne ia pe noi prin surprindere cu zăpadă, dar ce ia luat pe aia din aeroporturi prin surprindere după Covid. N-au avut angajați, n-au avut oameni. Nu au mai fost oameni în aeroporturi. Acum suntem mai bine. Aterizez înainte de ora programată, e mai bine. Zburăm cu 850- 900 de km pe oră. Cred că nu eram noi născuți când s-a schimbat tehnologia. Știi tot ce e în jurul tău. Știi toate avioanele”, a completat Mihai Sturzu.

Ce sunt liniile albe de pe cer albe?

„Mergi iarna cu mașina? Și dacă te uiți la mașina din fața ta iese ceva de pe țeava de eșapament? Astea sunt. Nu mor culturile. Astea sunt exact vecine cu planeta e plată. Motoarele sunt niște motoare cu ardere internă. Jet Foil e un fel de motorină tratată. O bagi acolo, o arde, că așa arde turbina. El elimină niște gaze, un gaz important este hidrogenul care în aer se întâlnește cu Oxigenul și își dă un fel de apă, apa acolo condensează și după dă un fel de mini norișori. Eu nu vreau să contrazic pe nimeni despre credințe, eu încurajez pe toată lumea să creadă orice vrea. Mie îmi place cu libertatea pe pământ. Eu nu sunt stresat cu ce văd pe cer”, a mai spus Mihai Sturzu.

Cât ajungi să câștigi?

„Eu la un moment dat începusem să zbor, eram fix în primul an și am candidat nu mai știu unde. Eu uitasem că atunci când candidezi trebuie să faci declarație de avere. Eu am făcut-o. Ceea ce e corect, că așa e transparent. Era juma de ani când salariul meu era training, când juma de an două vacanțe și nu știu ce i-am dat acolo. Exista această știre. Nu mă plâng sunt foarte bine. Înainte de Covid, că acum s-au mai mărit salariile. În Asia, un comandant de avion cum zbor eu era ofertat la 26.000 de dolari pe lună. Sunt condiții speciale în Asia. Dacă faci aviație pentru bani ți se pare grea. Dacă faci aviație pentru că iubești aviația te bucuri”, a conchis Mihai Sturzu.