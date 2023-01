Dan Puric spune că politica românească nu mai aparține României și politicienii „sunt reprezentativi pentru oculta mondială” și pentru formele suprastatale.

Spațiul politic, făcut să mutileze țara

„De ce nu fac ei fapte concrete, fiecare la locul lui de muncă, de ce trebuie neapărat să faci politică ca să redresezi tara. Spațiul politic este făcut să mutileze țara.

Îmi aduc aminte de o vorbă a lui Demostene – „Eu îți spun ce sa faci”, – mai târziu. PP Carp a zis „voi sunteți temperatura eu sunt medicamentul”. Unul din marile pericole la care se lucrează acum, felul de a fi trebuie dat distrus, ideea de religie, de ce părinții trebuie să intre într-un partid?

Dacă nu tai capul șarpelui de la început, dacă nu smulgi neghina de la început, o să crească neghina și după aia vii ca mistrețul și dărâmi tot lanul.

De când până când Occidentul este vindecat, mie mi se pare îmbolnăvit. Cineva mi-a zis că la bancă trebuie să completezi formulare cu părinte-1, părinte-2. Poți să-i rupi hârtia în față. Dacă face fiecare părinte așa se reface țara. Dar dacă stăm așa că poate mai zice Puric ceva, poate ajunge președinte. Președinte peste ce?”, a declarat actorul Dan Puric.

„Mulți români se deșteaptă”

În opinia sa, România are la vârf „o infecție permanentă”, care „întreține această țară de infecție”.

„Românul autentic știe despre ce este vorba. Reacțiile noastre au fost foarte ciudate. Tăcere nu-i muțenie, e o atitudine. Spune Mircea Vulcănescu că în fața unei dureri cea mai bună atitudine e sa taci. Poporul nostru n-a tăcut, nu pentru că suntem proști, pentru că știm. Suntem o țară mică în comparație cu Imperiul Otoman. Cum am rezistat?”, a mai spus Dan Puric.

De asemenea, acesta spune că „poporul român a ieșit mutilat, obosit din anii ’90, iar „țara a ajuns un dezastru din cauza acelor români care l-au trădat pe Ceaușescu și toate interesele țării”. Pe de altă parte, Dan Puric susține că „a apărut un tineret care este spălat pe creier, nu mai are apartenență, istorie”.

„Eu am văzut istorici care au zis ca am fost conduși de oameni cu sifilis, și le plac lucrurile astea. S-a creat această alergie prin îndobitocire. America nu mai are stâlpi morali, repere valori. Dacă neamțul nu mai învață de Goethe, Francezul de Voltaire, ei nu mai au reper”, a mai spus Dan Puric în podcastul „România lui Cristache”.