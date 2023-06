Andrei Marga a fost prezent la podcastul de pe canalul de YouTube HAI România!, unde susținut că partidele de acum, indiferent cum vor fi aduse la guvernare, nu pot schimba situația din România.

„E clar că soluția e ca 200, după aceea, cât mai mulți oameni să vină în arenă și să spună părerea. Cei care caută nod în papură ar fi în acest fel convinși. Eu sunt pe această formulă – să argumentăm. Și atunci, un grup puternic, care în față vrea binele României și propune ceva solid, nu cred că ar putea fi combătuți.

Eu sunt optimist – România are forțele. Dar mulți s-au obișnuit cu sistemul, sunt terorizați de sistem, sunt terorizați de acuzațiile de naționalism, extremă dreapta, de care spuneți…”, a spus Andrei Marga.

România are o problemă care vine și din 1989 și anii care au urmat

El a menționat că oricine merge în Franța sau Germania și nu a spus că servește interesul comunității, nu va fi ales.

„Să fiu clar: România are o problemă care vine și din 1989 și anii care au urmat. Nu are analize economice făcute de analiști calificați. Nu a avut nici juriști calificați. Pe planul internațional, România nu a mai avut oameni care să gândească prezența ei în lume. (În 10 ani) și mai mult, regimul care s-a instaurat sub Klaus Iohannis a fost privat de oameni de calitate. Toți sunt oameni de mâna a patra, se vede școlar, universitar.

Coaliția care s-a instalat – am fost adeptul unei alianțe liberali cu social-democrați, se știe, USL-ul – soluția ar fi putut fi promițătoare, dar și un partid, și altul are la vârful său oameni slăbuți. Are oameni slăbuți la vârf, de aceea, deși majoritatea era covârșitoare, s-a repetat eșecul USL-ului, dar acolo a fost o ambiție, cine să devină președinte, s-a trădat acordul, se știe cine l-a trădat și apoi s-a ajuns la situația de improvizație care a urmat”, a comentat acesta.

Marga: Nu avem oameni de stat

Potrivit lui Marga, lipsesc oamenii de viziune de obicei.

„Nu avem oameni de stat. Interesul de stat este o concretizare a interesului public – (Klaus Iohannis & co.) nu sunt politicieni, sunt activiști de partid. Prima lor preocupare este nu care cumva să cadă din căruță.

Pe Ciolacu nu îl cunosc personal, dar părerea mea e că e o cădere a nivelului și la social-democrați, și la liberali. România e adusă într-o situație mai gravă ca oricând în istoria de după 89, eu iau de pildă în serios ce spunea Florin Constantiniu, care a spus că niciodată nu a fost în România atât de rapidă prăbușirea ca în ultimii 20 de ani. Prăbușirea este economică, în materie de folosire a resurselor, care totuși există, sunt generoase. Mai departe, este o prăbușire instituțională, neîncrederea această în instituții e cea mai gravă din 89 încoace.

PIB-ul a crescut în toate țările și e foarte bine, dar pe lângă indicatorul PIB, care este real, țara e mai îndatorată ca oricând și e cea mai mare emigrare dintr-o țară în condiții de pace, iar aproape jumătate din elevii țării nu înțeleg textele pe care le înțeleg copiii din Bangladesh, din India…

Cine realizează PIB-ul? Cam 60% firme care sunt abia pe jumătate române, dacă nu cumva sunt multinaționale. Lucrurile trebuie văzute mai concret. Totuși, România are 37% – 38% săraci sau în pragul sărăciei. Alte țări europene nu au aceasta. Intrarea în UE, anii de pace care au fost, să sperăm că vor mai urma, se văd totuși în PIB și este bine”, a mai comentat fostul ministru.

Procesul de reclădire se bazează pe legi

„Rămân la ideea că dacă s-ar uni 200 de oameni în primă instanță și apoi mulți-mulți-mulți, în doi ani poți smulge România din crizele care sunt astăzi. Procesul de reclădire se bazează pe legi – legea interesului public, ca un cadru pentru orice altă lege – la momentul actual, România nu mai are încredere în concursurile care au loc.

O marcă a prostocrației este cea a resurselor personale – nici cancelarul nu poate numi un judecător fără concurs. În America nu poți numi un ministru fără a trece prin Comisia Congresului. De aceea trebuie o lege urgentă în România – accesul la funcții de decizii. România duce o gravă criză a meritocrației. Suntem în NATO, UE, e foarte bine, dar trebuie să exploatăm asta.

E o discuție în Europa, dacă mai rezistă structura de decizie a Europei actuale. Aceasta e pusă la încercare din punctul de vedere al siguranței economice, nu din punctul de vedere al cui dai șah. Eu sunt de părere că Europa rămâne puternică dacă poate integra națiunile. Formula lui de Gaulle, „Europa patriilor”, rămâne valabilă. E o eroare să susții ideea de a introduce veto-ul într-o instituție ab initio gândită ca un organism consensual”, a conchis Andrei Marga în emisiunea care poate fi vizionată aici.