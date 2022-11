Victor Becali, omul care știe tot ce mișcă în fotbalul românesc, a fost invitatul lui Dan Andronic și Mirel Curea în podcastul de vineri de pe canalul de YouTube EVZ-Capital. Văr cu Gigi Becali și fratele lui Giovanni Becali, Victor este considerat partea rațională a familiei. Omul care rezolvă problemele, nu le creează.

În cadrul podcastului, Victor Becali a vorbit despre Gheorghe Hagi și despre ce a însemnat el pentru fotbalul românesc.

A fost Hagi cel mai mare talent?

„Fără discuții, a fost cel mai talentat și cel mai mare. Hagi a fost fenomenal. Se face comparația asta Hagi, Dobrin, Balaj. Balaj s-a terminat mai repede după accidentare, nu erau nici metodele astea de recuperare care sunt acum.

Din punctul meu de vedere un fotbalist despre care se vorbește puțin este Liță Dumitru. Jucători cum a fost Belodedici, Tudorel Stoica, ar fi jucat la echipe foarte mari, dar nu au prins.”, a spus Victor Becali în cadrul podcastului de vineri.

Relația cu greii fotbalului

„Mourinho a venit în ’98, Pițurcă era antrenor la U21, turneul final. Mourinho nu era un nume atunci, lucra la Barcelona. Le plăcea în România, veneau foarte mulți să vadă tineri. Așa l-am cunoscut pe Mourinho. El la toată lumea spune că a rămas prieten cu frații Becali pentru că a fost tratat ca Sacchi.

În anii ’90 mulți erau reticenți să vină în România. Nu a fost ușor să-i convingi pe oameni să vină în România.

Eu cu Hagi și Popescu am făcut 15 ani vacanțele împreună. Certurile pe care le aveam cu Hagi… el spunea că vinde hotelul și că restul banilor îi bagă în fotbal. El nu e susținut, e greu să facă ce a făcut la Ovidiu, la bază. Uitați ce jucători scoate, ce tineri, este pe primul loc în campionat.

Pentru Hagi profitul este că a debutat cu un băiat de 16 ani. Ne duceam la munte în vacanță, copiii și soțiile schiau, iar eu rămâneam cu Hagi, cu care vorbeam numai de fotbal. Oriunde s-ar duce, el tot la fotbal ajunge. Eram prin Veneția la un magazin, el cumpăra și pentru nepoți, știa mărimile la toată lumea. Erau doi de la magazin și vorbeau de Hagi, i-au dat 50% reducere.”, a mai spus Victor Becali.

De ce nu îi iese lui Gigi cu FCSB?

„Categoric nu îi iese pentru că în primul rând el nu poate să-l ia pe Petrescu antrenor. Ar putea, dar nu ar sta.

La fotbal cred că trebuie să iei jucătorii de care ai nevoie. Degeaba ai 2 jucători pe dreapta și îl iei pe al treilea. Lui Gigi dacă îi place nu mai ascultă, nu îl influențează nici Meme, nimeni.”, a declarat Victor Becali.

Lumea fotbalului vs lumea cazinourilor

„Nu mai joc de mult, nu am jucat la nivelul lui frati-miu. Aveam un prieten care mereu spunea: „Băi, nu v-ați săturat să plecăm ca niște căței plouați?”. Prima dată când am spus că nu mai intru în cazino am fost cu un prieten să facă rost de credit, a lăsat un ceas în schimbul banilor.

L-a chemat pe băiat să-i spună să ia ceasul înapoi, pentru că nu era bun. El spune: domne, nu trebuie să dați nimic (pentru credit n.red), dar să nu jucați în altă parte. Am spus că nu mai merg de atunci, jucam și eu, la un moment dat, vrei nu vrei, te lași. Am prieteni care au pierdut bani mulți.”, a mai spus Victor Becali în cadrul emisiunii.