Excedentul comercial al UE pentru produsele de înaltă tehnologie a atins 32,4 miliarde de euro în 2025

În anul 2025, Uniunea Europeană a obținut un excedent comercial de 32,4 miliarde de euro pe piața globală a produselor de înaltă tehnologie. Rezultatul a fost posibil deoarece UE a exportat mai mult decât a importat din China și SUA.

Excedentul comercial al Uniunii Europene în sectorul produselor de înaltă tehnologie a atins valoarea de 32,4 miliarde de euro în anul 2025. Această evoluție consolidează o tendință pozitivă a balanței comerciale comunitare, marcată de doi ani consecutivi de excedent, după o perioadă de patru ani de deficit comercial înregistrată între 2020 și 2023. Performanța din 2025 a fost generată de exporturi totale în valoare de 566,5 miliarde de euro, în timp ce importurile s-au cifrat la 534,1 miliarde de euro.

Analiza pe termen lung arată că piața europeană a produselor de înaltă tehnologie a menținut o expansiune susținută începând din anul 2015. În ultimul deceniu, importurile au crescut cu un ritm mediu anual de 6 %, înregistrând un avans total de 239,9 miliarde de euro. În mod simetric, dar mai accentuat, exporturile au devansat această evoluție prin-o creștere medie de 7 % pe an, ceea ce corespunde unei majorări absolute de 265,4 miliarde de euro comparativ cu nivelul din 2015.

Evoluția schimburilor externe a fost dublată de consolidarea sectorului de producție intern. În 2025, valoarea producției vândute de produse de înaltă tehnologie în cadrul Uniunii Europene s-a ridicat la 532 de miliarde de euro. Indicatorul confirmă o dezvoltare structurală constantă față de anul 2015, când producția acestor bunuri însuma 287 de miliarde de euro, ritmul mediu anual de creștere fiind de 6%, conform Eurostat.

În cursul anului 2025, structura importurilor de produse de înaltă tehnologie ale Uniunii Europene a fost dominată în proporție de peste jumătate de două mari puteri economice: China și Statele Unite ale Americii. Astfel, China s-a poziționat ca cel mai important furnizor, generând 28 % din totalul importurilor comunitare, cu o valoare de 150,4 miliarde de euro, fiind urmată de SUA, care au asigurat 25 % din livrări, respectiv 131,4 miliarde de euro. Tabloul principalilor parteneri comerciali de la care UE își procură tehnologie avansată este completat de Elveția, cu o pondere de 6 % și o valoare a schimburilor de 32,6 miliarde de euro.

Tipurile de bunuri tehnologice importate variază considerabil în funcție de țara de origine. Achizițiile din China au fost concentrate preponderent în domeniul electronicii și al telecomunicațiilor, categorie ce a reprezentat 48 % din totalul livrărilor chineze către UE, alături de calculatoare și mașini de birou, cu o pondere de 31 %. În schimb, SUA au furnizat comunității europene în special produse din industria aerospațială (36 %) și produse farmaceutice (33 %). În cazul Elveției, schimburile au fost puternic specializate, produsele farmaceutice alcătuind 71 % din totalul importurilor provenite din acest stat.

La capitolul exporturilor de produse de înaltă tehnologie realizate de Uniunea Europeană în 2025, SUA au reprezentat principala piață de desfacere, absorbând 34 % din totalul livrărilor externe, cu o valoare de 195,1 miliarde de euro. Pe poziția a doua s-a clasat Regatul Unit, cu o pondere de 9 % și o valoare de 52,5 miliarde de euro, devansând astfel China, care a atras 8 % din exporturile comunitare, echivalentul a 48,1 miliarde de euro.

Relațiile comerciale de export ale UE reflectă cerințe specifice pentru fiecare piață de destinație. Către SUA, livrările au fost dominate net de sectorul farmaceutic, care a însumat 62 % din exporturile pe această relație, urmat de cel aerospațial, cu 12 %. Exporturile destinate Regatului Unit au prezentat un grad mai ridicat de diversificare, fiind alcătuite din produse farmaceutice (23 %), echipamente aerospațiale și din domeniul electronicii și telecomunicațiilor (câte 19 % fiecare), precum și instrumente științifice (13 %). O structură similară de diversificare s-a înregistrat și în cazul Chinei, unde exporturile europene au fost constituite din electronice și telecomunicații (30 %), produse aerospațiale (27 %), instrumente științifice (20 %) și produse farmaceutice (13 %), potrivit sursei citate anterior.