Fie că ești începător, sau jucător cu experiență, probabil că te-ai întrebat măcar o dată cine a venit cu ideea primelor aparate. Vorbim de o evoluție de peste 100 de ani până la păcănelele online de azi. În plus, datorită AI și tehnologiei VR viitorul arată promițător pentru acest joc popular. Istoria sloturilor este fascinantă și merită să știi mai multe detalii.

America a fost punctul de plecare pentru primele aparate. Sittman și Pitt au creat o variantă rudimentară a sloturilor în 1891. Aceasta a fost inspirată de jocul de poker. În paralel, Charles Fey inventează în 1895 aparatul „Liberty Bell”.

Dacă te gândești la jocuri ca la aparate vechi, da, „Liberty Bell” poate fi considerat strămoșul lor. Clopoțelul pe care l-ai observat prezent ca simbol în unele păcănele clasice își are originea în aparatul lui Charles Fey. Pe lângă clopoțel, celelalte simboluri erau: romb, inimă, inimă neagră (inspirate de cărțile de joc), potcoavă și stea.

Fey, din păcate, nu și-a brevetat invenția, așa că aparatul i-a fost copiat și, uneori, îmbunătățit de multe companii. În doar câteva decenii s-a răspândit în toată America și, apoi, și în alte colțuri ale lumii.

După încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial, focusul a fost pe reconstrucție, evoluție și dezvoltare tehnologică. De asta a beneficiat în mare măsură și industria de divertisment, inclusiv sloturile.

Trecerea de la aparatele mecanice la păcănele noi, cu sistem electronic de funcționare, a avut loc în anii ′60. Jucătorii au fost puțin sceptici la început, punând sub semnul întrebării corectitudinea rezultatului. Poate că acesta a fost și momentul apariției mitului că rezultatul este „aranjat”.

Totuși, designul atractiv și practic, datorită căruia noile aparate permiteau plăți mai mari, a făcut ca popularitatea sloturilor video să crească rapid. În anii ′70, erau deja răspândite în mare parte din SUA, urmând să ajungă apoi și în Europa.

Iar dacă te gândești la funcțiile suplimentare pe care le au unele jocuri în prezent, acestea au fost create în anii ′90. A fost un punct de cotitură pentru viitorul sloturilor, pentru că s-a evidențiat potențialul de diversificare al acestora.

Păcănelele online pe care le joci azi din confortul de acasă au apărut spre sfârșitul anilor ′90. La început, erau destul de rudimentare și produse de casinourile care își lansaseră site-uri.

Site-urile de jocuri de noroc au deschis o oportunitate în piață. Așa au apărut companiile specializate pe dezvoltarea și furnizarea de păcănele online. Acestea au venit cu funcții noi, grafică nouă, linii multiple de plată, tematici, simboluri noi și multe altele.

La fel ca în cazul apariției sloturilor video, și în cazul păcănelelor online jucătorii au avut anumite rețineri. În plus, mulți preferau atmosfera dintr-un casino tradițional. Așa că operatorii de jocuri de noroc online au fost nevoiți să atragă cumva jucătorii. Astfel, au fost create promoțiile de care poate ai beneficiat și tu: pachet de bun venit, rotiri gratuite, bonus cu și fără depunere etc.

Cu un accent tot mai mare pe lumea virtuală, pare că și viitorul sloturilor se îndreaptă în direcția asta. Tot mai multe casinouri online vin cu aplicații pentru telefoane și tablete, pentru a-ți permite să joci de oriunde. Iar păcănele noi apar în fiecare an. Așa-i că parcă nici nu apuci să te obișnuiești cu un joc nou că deja iese o versiune nouă?

E greu de spus ce rezervă viitorul. Totuși, sigur ai observat că AI-ul pare prezent peste tot în ultimul timp. Versatilitatea sa permite integrarea în multe industrii și servicii. Tehnologia VR devine și ea tot mai accesibilă. Furnizorii de jocuri și casinourile online care nu vor să rămână în urmă vor găsi cele mai bune metode să integreze aceste tehnologii. De ce? Pentru că vor putea să ofere jucătorilor experiențe personalizate și imersive.

De la primul aparat, „Liberty Bell”, până la jocurile online din prezent, sloturile au parcurs un drum lung, presărat cu crize, războaie, interdicții și evoluții tehnologice spectaculoase. Nu e de mirare că și viitorul pare că va fi la fel de volatil.