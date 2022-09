În luna februarie a anului 2022 Stakeborg Academy a lansat primul curs de blockchain în limba română. Din poziția de Chief Growth Officer, Evelyne Vîlcu se ocupă de gestionarea expansiunii Stakeborg și de proiectele pe care start up-ul le dezvoltă. Mai multe informații găsiți în interviul de mai jos, pe care Evelyne Vîlcu l-a acordat Revistei Capital cu ocazia apariției pe piață a Top 100 Femei de succes, ediția 2022.

CAPITAL: Care au fost cele mai importante proiecte implementate in ultimul an? Ce proiecte aveti pentru acest an?

EVELYNE VÎLCU: Împreună cu echipa Stakeborg, am fondat Stakeborg Academy, o platformă care își propune să faciliteze accesul la un pachet complet de informații legate de blockchain, cryptomonede, NFTs, metaverse și Web3.

Viitorul educației în domeniul blockchain

Stakeborg Academy a dezvoltat primul curs de blockchain în limba română care a fost lansat în luna februarie 2022, impulsionând gândirea critică a cursanților și înțelegerea amplă a principiilor fundamentale care stau la baza tehnologiei blockchain.

În cadrul demersurilor educaționale, am facilitat unirea forțelor dintre Stakeborg și facultatea FABIZ din cadrul Academiei de Studii Economice din București, pentru educarea studenților în domeniul Blockchain. Această colaborare s-a concretizat prin organizarea unor serii de workshopuri care au avut o rată de ocupare de 100%. Demersuri similare au loc în cadrul Romanian Creative Week, organizat de Irina Schrotter la Iași, unde Stakeborg organizează o zi plină de activități educaționale dedicate blockchainului și expoziții de artă digitală.

Mai mult decât atât, Stakeborg facilitează adopția tehnologiei și de către actorii din mediul privat, oferind servicii de consultanță către startupuri și corporații. În cadrul acestui demers, supervizez implementarea proiectelor și dezvoltarea parteneriatelor.

Pe termen mediu și lung, scopul comun al proiectelor pe care imi doresc sa le dezvolt în cadrul Stakeborg este accelerarea tranziției digitale a României, ideal pentru care am decis să mă întorc din Marea Britanie și să renunț la o carieră în consultanța de business, în cadrul Deloitte, îmbrățișând provocările cu care se confruntă un startup de tehnologie care activează în Romania, țara din Uniunea Europeana cu cel mai scăzut nivel al tranziției digitale, potrivit datelor Comisiei Europene din cadrul raportului DESI 2021.

Care au fost cele mai mari provocări în lansarea Stakeborg?

EVELYNE VÎLCU: Dezvoltarea unui start-up focusat pe o tehnologie emergentă precum este StakeBorg vine la pachet cu o gamă largă de provocări. Parcurgem un drum nebătătorit iar asta necesita explorarea unor noi feluri de a ne atinge obiectivele. Necesită inovare și pentru a inova cu adevărat nu exista o formulă sau o rețetă pe care cineva ți-o poate prescrie. Deseori acest gen de demersuri inovatoare întâmpină reticență din partea interlocutorilor ceea ce îngreunează procesul de adopție și implementare. Aici sunt majoritatea provocărilor.

Cred însă cu tărie că închegarea unui grup de oameni care împărtășesc viziuni comune este crucială și reprezintă o sursă de energie și încredere care poate să transforme o idee nebunească în ceva adoptat la scară largă.

Atuul unui start-up cum este Stakeborg vine din capacitatea de a găsi valoare în locuri și situații neașteptate și de a avea spațiu de a gândi în afara unor procese și proceduri organizaționale restrictive.

CAPITAL: Care este reteta succesului pentru compania din care faceti parte?

EVELYNE VÎLCU: Nu cred că e vorba despre o rețetă a succesului, cât despre capacitatea de a răspunde agil și calitativ unor nevoi existente și viitoare. Așa cum menționam mai sus, România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană la digitalizarea serviciilor publice și pe locul 26 din 27 în ceea ce privește capitalul uman și are oportunitatea să adopte o nouă tehnologie încă din stadiile ei incipiente.

Viața într-un start up de tehnologie

Stakeborg își propune să îmbratișeze această oportunitate, de adoptare a unei tehnologii cu un amplu potențial transformational, și să dezvolte programe comprehensive, respectiv să pregătească cât mai mulți profesioniști, într-un spațiu profesional neacoperit, pentru care cererea și interesul cresc exponențial.

CAPITAL: Cum arata programul dumneavoastra zilnic?

EVELYNE VÎLCU: Atunci cand lucrezi într-un start-up în tech este nevoie de multă flexibilitate și rapiditate cand vine vorba de program. Nicio zi nu arată la fel și lucrurile cateodata se mișcă cu viteza luminii. Pentru mine acesta este un aspect care mă ține conectată și îmi dă energie, alături de sentimentul că am o contribuție cuantificabila la îmbunătățirea lumii în care trăim. Mai mult, asta este ceea ce mă face sa simt nu că muncesc, în sensul sinonim travaliului, ci că împletesc aspirațiile personale în fibra activității profesionale.

Însă încerc sa găsesc o formulă cât mai echilibrată între timpul pe care îl petrec conectată la activitatea profesională și timpul pe care-l petrec cu familia, fac sport sau citesc. Cred că o astfel de balanță e crucială pentru menținerea unei stabilități bune pe termen lung. Trăim într-o lume în care burnout-ul și suprasolicitarea profesională sunt subiecte omniprezente și avem nevoie de o poziționare cat mai atentă în raport cu ele.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante realizari pe care le-ați avut în ultima perioada? (atat profesionale, dar si personale)

EVELYNE VÎLCU: Timpul extra de care am beneficial pe timp de pandemie m-a ajutat să fac două schimbări majore în viața mea. După 7 ani jumătate trăiți în Marea Britanie am decis să mă întorc în România și să fac un pas important în parcursul meu profesional, anume de a mă desprinde de cariera într-o multinațională și de a contribui la construirea unui tech startup în România. Economia României și mediul antreprenorial beneficiază de agilitate și talent cu care se pot realiza inovații tehnologice semnificative.

Punctual vorbind, aș menționa lansarea Stakeborg Academy și a primului curs comprehensiv de blockchain în limba romana, respectiv punerea în practică, de la design la implementare, a unui nou concept pentru sezonul 2 din The Stakeborg Talks.

Pe plan personal întoarcerea în țară a reprezentat o reconectare extrem de valoroasă atât cu persoane dragi dar și cu un sentiment de responsabilitate de a contribui la schimbarea și evoluția țării mele.

CAPITAL: Aveti hobbyuri care ar putea fi evidentiate?

EVELYNE VÎLCU: Mă pasionează în mod deosebit călătoriile și drumețiile montane. Îmi place să merg la teatru, să văd filme, să citesc. Îmi place muzica și ador concertele.

Sunt activități care îmi definesc existența personală și care îmi hrănesc curiozitatea dar mă bucură enorm că de multe ori se nasc punți de comunicare sau pusee de inspirație dinspre aceste activități către zona profesională. Sunt idei, demersuri, structuri de gând și abordări out of the box care se nasc din aceste îndeletniciri și pe care ajung să le folosesc cu temeinicie în viața profesională. E un amalgam care îmi dă echilibru și satisfacție deopotrivă.

CAPITAL: Care credeti ca este reteta succesului pentru a ajunge o femeie de succes?

EVELYNE VÎLCU: Depinde de cum definesti succesul. Cred ca fiecare are propriul drum și propriul etalon.

Cu toate acestea, as putea numi un factor pe care îl consider esențial în călătoria mea de pana acum, anume curajul de a cere un loc la masă și de a nu evita provocarile, chiar și atunci când poate nesiguranțele și sindromul impostorului mă îndemnau sa fac exact opusul.

Consider acest factor important și în lumina numeroaselor studii din diverse industrii care arată ca femeile adesea își evaluează performanța ca fiind mai slabă decât este, pe cand barbatii își evaluează performanța ca fiind mai bună decât este de fapt.

CAPITAL: Cum v-ati caracteriza intr-o singura fraza?

EVELYNE VÎLCU: ‘Curious in nature, entrepreneurial at heart’

CAPITAL: Ne puteti indica un dicton care sa va defineasca?

EVELYNE VÎLCU: “A pessimist sees the difficulty in every opportunity; An optimist sees the opportunity in every difficulty” – Winston Churchill

“Un pesimist vede dificultatea in orice oportunitate; un optimist vede oportunitatea in orice dificultate” – Winston Churchill