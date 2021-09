eToro: UiPath, liderul unei piețe care se aglomerează

Piața globală de automatizare robotizată a proceselor este așteptată să crească la peste 18 miliarde dolari în 2027, de la 2,7 miliarde dolari în 2020, cu o rată compusă de creștere anuală de peste 30%. „Ne aflăm în stadiile incipiente ale pieței de automatizare”, a declarat Daniel Dines, co-fondator și director executiv al UiPath.

Aseară, UiPath a publicat al doilea său raport de venituri de când este listată la bursa din New York. Compania a raportat o pierdere în al doilea trimestru al anului său financiar 2022 de 100 de milioane de dolari, sau 19 cenți pe acțiune, față de un venit net de 5 milioane de dolari în perioada similară a anului trecut. Veniturile au crescut cu 40% de la an la an, la 195,52 milioane de dolari, cu aproximativ 8 milioane de dolari peste estimările analiștilor. EPS ajustat, de 0,01 dolari, a fost cu 0,07 dolari peste estimări. În urma rezultatelor, acțiunile UiPath au scăzut cu peste 7%, până la 57,79 dolari pe acțiune, în tranzacțiile de după închiderea pieței.

În ciuda pierderii din al doilea trimestru, creșterea companiei pare impresionantă. ARR – Annualized Renewal Run-Rate – a fost de 726,5 milioane de dolari, o creștere de 60% de la an la an, firma mărind estimarea pentru întregul an la aproximativ 880 de milioane de dolari. ARR este un indicator utilizat adesea de companiile de software ca serviciu (SaaS) pentru a arăta la ce venituri se poate aștepta compania pe baza abonamentelor. Firma a ajuns la peste 9100 de clienți, cu o rata de retentie netă de 144%. Compania are o marjă brută de 86%, care este una dintre cele mai mari din cadrul industriei SaaS. Oferta publică inițială a ajutat UiPath să își construiască o poziție de cash solidă de peste 1,9 miliarde de dolari, practic fără datorii. După listare, UiPath a intrat rapid și în top 10 al preferințelor investitorilor români de pe platforma eToro, ocupând locul trei în Q2 2021.

Dar cu ce se ocupă mai exact UiPath? Un procent semnificativ din volumul zilnic de muncă într-o companie constă în procese repetitive, plictisitoare, consumatoare de timp, uneori obligatorii, cu impact limitat asupra dezvoltării afacerii. În trecut, soluția era să angajezi personal nou sau să împovărezi personalul existent cu aceste sarcini. Pe măsură ce forța de muncă a devenit mai scumpă și mai rară, UiPath a oferit o soluție diferită: Robotics Process Automation (RPA – automatizare robotizată a proceselor).

„Facem roboți software, pentru ca oamenii să nu fie roboți”, este scris pe primul slide al prezentării companiei. UiPath a dezvoltat soluții RPA prin emularea comportamentului uman pe computere. Roboții, unii dintre ei folosind Inteligență Artificială, literalmente citesc ecranul computerului, decid ce să facă, interacționează cu aplicațiile așa cum fac oamenii, inclusiv mișcând mouse-ul pe ecran și pot învăța de la angajat cum să îndeplinească și să execute mai bine sarcinile în viitor. Același proces poate fi aplicat pentru orice sarcini repetitive și poate fi extins la nivelul întregii companii.

În timp ce pandemia Covid a creat o mulțime de provocări pentru unele companii și o creștere exponențială pentru altele, pentru UiPath a fost „net neutră”. „Pe măsură ce ne aflăm, sperăm, în ultima fază a pandemiei, observăm o cerere solidă pentru tehnologia noastră și un pipeline solid pentru a doua parte a anului”, a menționat Dines.

UI Path a fost plasată de Gartner în Magic Quadrant în secțiunea Leaders. Punctele sale forte sunt integrarea și un ecosistem de parteneri tehnologici care include peste 250 de companii, printre care Amazon Web Services (AMZN), Adobe (ADBE), IBM (IBM), Microsoft (MSFT), Oracle (ORCL) si SAP (SAP). De asemenea, UiPath găzduiește un marketplace cu peste 1,5 milioane de descărcări care se adaugă la suita sa de programe. Dar UiPath nu este singură în domeniul RPA.

Cel mai apropiat concurent este Automation Anywhere, o companie din California cu operațiuni în toate regiunile importante ale lumii și care se concentrează pe firmele mari. Cu o rată de creștere mai mică decât UiPath, compania are în vedere o ofertă publică inițială (IPO), dar data nu a fost încă stabilită. Alți concurenți sunt: Blue Prism, NICE, Pegasystems, Kofax și NTT Advanced Technology Corporation.

Și alte firme se pregătesc să intre în acest domeniu. Când a fost întrebat despre schimbările recente din peisajul concurențial, Dines a menționat în mod special Salesforce (CRM) care a achiziționat o companie mică, germană – Servicetrace – pentru a adăuga automatizarea la propria linie de produse.