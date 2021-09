Cel mai vârstnic locatar al Căminului de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva”din Iași este Vasile Ţapu.

În urmă cu două luni, bătrânul a împlinit onorabilă vârstă de 102 ani. El a împărtăşit secretul longevităţii, care l-a ajutat să ajungă la această vârstă.

Nu-i lipseşte niciodată asta de pe masă

În fiecare zi, Vasile Țapu mănâncă sănătos, cu multe fructe, nu se stresează și nu se grăbește. Cu toate că nu a avut o viaţă uşoară, timp de patru ani fiind obligat să lupte în cel de-Al Doilea Război Mondial, domnul Ţapu are tot timpul zâmbetul pe buze şi spune că a avut o viaţă foarte frumoasă, relatează BZI.ro.

“Am venit din 2018 aici, la cămin, și îmi este foarte bine. Am o rutină acum, aici, nu prea fac foarte multe, dar nici nu mai pot. Le fac ușor și cu calm pe toate. Nu știu dacă pot să spun că acesta e secretul unei vieți lungi, dar eu mănânc foarte multe fructe. Pe lista mea de cumpărături sunt mereu următoarele fructe: banane, mure, afine, kiwi. Îmi plac toate fructele, iar în cameră am mereu câte un fruct. Nu trece zi fără să mănânc fructe și am făcut toată viața mea asta. Nu m-am stresat niciodată, chiar de am trăit momente foarte grele în viață”, a mărturisit Vasile Ţapu.

Al Doilea Război Mondial? “A fost foarte greu, a fost un calvar. Era infernul”

Bătrânul a rememorat şi clipele teribile atunci când a trebuit să plece pe front, la numai 20 de ani. După încheierea războiului, el a lucrat în agricultură, iar după Revoluția din 1989 s-a mutat în Iași.

“Sunt veteran de război, am fost pe front timp de 4 ani. Cum să fie în război? A fost foarte greu, a fost un calvar. Era infernul. Războiul e război, ferească Dumnezeu să mai fie război. A fost nenorocire. După ce m-am eliberat din armată, am făcut serviciu. La 24 de ani am ieșit din război. După război a fost criză, a fost greu, dar odată cu trecerea anilor s-au mai îmbunătățit lucrurile. Eu m-am născut în Basarabia. Din toate rudele pe care le-am avut, nu mai trăiește nimeni, decât un strănepot. Nu mai am pe nimeni în Iași. Am un singur copil care e plecat în Franța și am mai avut un copil care a murit la vârsta de 7 luni, iar soția mea a murit și ea în urmă cu câțiva ani”, a mai declarat Vasile Ţapu.

“Stresul nu există la el sau cel puțin așa arată. E un exemplu de liniște și pace”

Angajaţii căminului din Iaşi confirmă şi ei că bătrânul în vârstă de 102 ani este deosebit de calm și relaxat, ceea ce poate fi un motiv important pentru longevitatea sa.