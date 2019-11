Legea RCA s-ar putea modifica iar. De data aceasta nu mai este vorba despre intervenții ale Comisiei Europene. Un grup de deputați, în frunte cu PSD-istul Marius Bota, au înregistrat un proiect de lege care, în doar câteva articole schimbă radical ordinea actuală din mecanismul RCA. Pe scurt, propunerea repune în mâna asigurătorilor pâinea și cuțitul și, mai mult, vine să limiteze costurile taxate de service-uri pentru reparațiile în baza RCA.

Tehnic vorbind, proiectul modifică legea RCA și spune că „valoarea despăgubirii pentru efectuarea reparației se stabilește de către asigurătorul RCA folosind sisteme de evaluare specializate”. Doar în cazul în care asigurătorul nu dispune de astfel de sisteme valoarea va fi stabilită de către service, pe baza documentelor emise în condițiile legii. Acest singur articol dă peste cap toată ordinea stabilită prin legea RCA, promulgată în 2017, care muta dreptul de a stabili valoarea daunei de la firmele de asigurare la service-uri. În contextul de atunci erau invocate excese ale firmelor de asigurare, care, spuneau service-urile susținute și de transportatori, stabileau valori prea mici, care nu permiteau reparații conforme sau care creau service-urilor probleme financiare grave. Astăzi, după doi ani, discuțiile au luat-o în sens invers, service-urile fiind acuzate că tarifează prea mult.

A doua mare modificare arată că prețul orei de manoperă va fi stabilit în baza unor tarife de reeferință calculate anual de ASF și INS. Deci va fi limitat. Potrivit unor statistici făcute publice de asigurători, ora de manoperă este tarifată astăzi și de trei ori mai mult decât înainte de modificarea legii RCA, în 2017. De partea cealaltă, service-urile accepată că tarifele au crescut, dar spun că în niciun caz cu procentele arătate de asigurători și că aceste creșteri sunt justificate de majorarea salariilor angajaților creșterea prețurilor pentru utilități și, nu în ultimul rând, costurile juridice ale litigiilor cu asigurătorii.

În al treilea rând, mașin la schimb, pe perioada reparației, nu va mai putea fi oferită direct de către service ci ea va fi solicitată asigurătorului, care va oferi în 24 de ore o variantă cel puțin la nivelul mașinii avariate, la un tarif stabilit de el.

În ceea ce privește efectele asupra clienților, dacă firmele de asigurare și inițiatorii legii consideră că proiectul este indispensabil pentru a evita o majorare de tarife RCA în viitorul apropiat, service-urile cred că, dimpotrivă, noua lege ar lua din drepturile păgubiților și, mai mult, ar putea duce chiar la situații în care acesta din urmă să scoată bani din buzunar pentru a își repara mașina, chiar și atunci când beneficiază de acoperirea unei polițe RCA. Și unii și alții au argumente.

Cert este, însă, că proiectul de lege, coroborat și cu modificările impuse de Comisia Europeană în sensul eliminării barierelor în ceea ce privește modul în care firmele de asigurare își stabilesc tarifele, readuce circuitul RCA în situația de dinainte de promulgarea noii legi în domeniu. Reamintim că noua lege RCA a fost elaborată, în 2017, mai ales pentru a evita apariția unor noi situații ca cele din 2015 și 2016 când, în urma unor falimente, tarifele RCA au crescut și cu 200%, parctic peste noapte.

Capital a stat de vorbă atât cu inițiatorul legii, cât și cu cei vizați de efectele acesteia.

Inițiator: ” Am observat că service-urile au tarife mai mari pentru reparațiile pe RCA decât pentru cele pe persoană fizică. Am mai vorbit și cu asigurători și brokeri și ei mi-au confirmat”

Proiectul de lege transpune aproape la indigo mai vechi doleanțe exprimate de firmele de asigurare, mai ales prin reprezentanții lor de la Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR). Aceștia au arătat în repetate rânduri că prețurile practicate de unitățile service au crescut substanțial, mai ales în privința orei de manoperă, fapt care pune presiune asupra cheltuielilor suportate de asigurători și care, în final, ar putea duce la majorarea prețurilor de vânzare a RCA. Recent, Mădălin Roșu, președintele BAAR a propus tocmai introducerea unei referințe pentru prețul pieselor și a orei de manoperă. Ulterior, ideea a fost readusă în actualitate de către președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, așa cum a arătat Capital aici. Acum, deputatul Marius Bota vine cu această propunere.

Contactat de Capital, el spune că nu a fost solicitat de asigurători pentru a elabora proiectul și nici nu a discutat cu Consiliul Concurenței ori cu alte instituții înainte de a o face, dar a mai discutat cu „brokeri și asigurători”.

” Pur și simplu am observat că service-urile au prețuri mai mari pentru reparațiile pe RCA decât pentru cele pe persoană fizică. Este o observație, nu concluzia unui studiu sau a unui demers tehnic. Această tendință mi-a fost confirmată și de către unii asigurători și brokeri și, fiind și unul dintre cei care au lucrat la prima lege RCA, ca membru al comisiei de buget, am înțeles că trebuie făcute modificări, pentru a evita creșterea prețurilor”, ne-a spus Bota.

În privința mașinii la schimb, deputatul a arătat că nu intenționează să limiteze aria firmelor de unde păgubitul poate lua mașina ci legea își propune ca închirierea să se facă la un preț corect, la prețul pieței. Potrivit lui Bota au fost identificate situații în care o mașină era tarifată cu 150 de euro pe zi, în loc de 50 de euro pe zi, cât este media în piață.

Cadou surpriză pentru ASF și INS: deputații vor să îi pună la calcule. Asigurătorii: putem face noi calculele. Păgubiții riscă să își plătească singuri parte din reparația pe RCA

Pe de altă parte, legea vine cu o mare surpriză pentru Autoritatea de Supraveghere Financiară, dar și pentru Institutul Național de Statistică. Cele două instituții ar urma, spun inișiatorii proiectului, să calculeze și să publice anual tarifele de referință pentru ora de manoperă.

Menționăm că, nicăieri în legile care o guvernează, ASF nu primește atribuții în sensul verificării service-urilor. De altfel, deputatul Bota ne-a spus că nu a discutat cu ASF înainte de a face propunerea, iar cei din ASF nu știau de propunerea deputatului. De altfel, INS, care ar urma să furnizeze datele pentru calcule, nu deține aceste informații sau cel puțin nu le face publice.

Asigurătorii, pe de altă parte, salută inițiativa și spun că detaliile pot fi puse la punct ulterior, în cadrul discuțiile care vor include proiectul de față, dar și modificările propuse de CE, tot la inițiativa asigurătorilor. Mai mult, spun reprezentanți ai pieței, pentru Capital, calculele privind tariful ar putea fi făcut chiar de BAAR, alcătuit din toate firmele de asigurare care vând RCA. În acest fel, cercul s-ar închide în curtea asigurătorilor, care încasează și primele, plătesc și daunele și ar stabili și o bună parte din prețurile service-urilor, preluând astfel un model pe care îl folosesc deja în cazul asigurătorilor CASCO, acolo unde impun service-urilor un anume tarif. Spre deosebire de CASCO, polița RCA este, însă, obligatorie.

De menționat că statisticile arată că nivelul costurilor suportate de asigurători a crescut, pe parcursul anului trecut, cu 14% și a continuat să crească și anul acesta. Cea mai mare creștere a venit din zona orei de manoperă, însă aceasta continuă să aibă o pondere relativ scăzută în costurile totale ale daunei, adică sub 10%. Nici măcar service-urile nu neagă că aceste tarife au crescut și că există chiar situații când creșterile sunt aberante, însă susțin că, pe medie, este vorba despre scumpiri generate de piață, adică salarii, utilități și altele.

Unul dintre posibilele efecte negative ale introducerii unei referințe pentru prețul orei de manoperă este că apare riscul, chiar dacă nu foarte mare, ca păgubitul să achite din buzunar o parte din reparația pe RCA a mașinii.

Proiectul arată că asigurătorul nu va achita ora de manoperă la un nivel mai mare decât referința, însă acest lucru nu împiedică service-ul să taxeze peste referință, în cazul în care mașina a fost deja reparată sau se află în service pentru reparații. În astfel de situații, diferența va fi achitată de către păgubit, aceasta fiind și una dintre susținerile service-urilor.

Totuși, dacă referința va fi calculată la un tarif care să reprezinte cu adevărat piața, nu ar trebui să apară foarte multe astfel de cazuri. Dacă, însă, vor fi folosite calculații, de exemplu de la service-uri aflate în relații contractuale stricte cu asigurătorii, e posibil ca referința să fie, defapt, mai jos decât prețul real al pieței. De menționat, în acest sens, că în România sunt active circa 20.000 de service-uri, dintre care doar 700 reprezentanțe de brand. Restul sunt service-uri independente.

Ce spun service-urile independente. Solicitări către reprezentanții asigurătorilor și ai ASF

Așa cum spuneam și mai sus, majoritatea service-urilor din România sunt service-uri care nu țin de un anumit brand de automobil, adică nu sunt reprezentanță. ASSAI, asociația care susține că este reprezentantivă pentru această piață a emis și un punct de vedere, care se vrea și o solicitare către asigurători. Îl redăm aici, integral.

Conform oug93/2012 avizarea aplicațiilor INFORMATICE și stabilirea unor prețuri de referință privind ora de manoperă utilizată de service nu intră în prerogativele ASF.

Pentru legislația din segmentul de asigurări riscăm un posibil infrigemen datorită unor plafonari, nu cred că este cazul să stabilim alte plafonari în aceeași legislație, respectiv a orei de manoperă practicată de service uri

Conform statutului asiguratorului acesta poate oferta și vinde produse de asigurări și despăgubi, nicidecum de a presta servicii de rent a car conf propunerii art 22 Alin 2′

Referitor la art 22 alin 2′ vorbim despre dublustandard: dacă păgubitul se adresează asiguratorului primește autovehicul din clasa superioară sau aceeași clasa iar dacă se adresează unei societăți de rent a car i se despăgubește autovehicul de clasa inferioară sau aceeași clasa

Având în vedere cele enumerate, ASSAI solicită un punct de vedere al ASF prin Primvicepresedinte Doina Dascălu și vicepreședinte Cristian Roșu și BAAR prin Președinte Mădălin Roșu

1. Privind pct 23 ind 1 introdus , există următoarele probleme :

1)Conform dispozițiilor OUG93/2012 , raportat la art.5-6 cu trimitere la art.2 din acest act normativ , prerogativele ASF sunt enumerate limitativ iar sub incidența dispozițiilor legii nu intră și avizarea de către ASF a unor aplicații informatice , inclusiv dacă acestea sunt sau au legătură cu activitatea de lichidare daune.

a) sub ce modalități avizează ASF această aplicație informatică.

b) aplicația este contra cost?

C)De CE pe baza prețurilor de lista ale importatorilor mărcilor de autovehicule și care sunt aceste prețuri?

În Audatex se găsesc prețuri ale importatorilor mărcii cât și ale furnizorilor de piese oe și after marker, la ce categorie de piese se face evaluarea. Cine certifica că acele prețuri sunt cele stabilite prin lege? Sau credeți că asigurătorii nu vor face abuzuri*.

Tot în Audatex( ex Iveco, Man, japoneze, coreene) sunt situații în care prețurile sunt mai mici decât prețurile de achiziție, sau codul piesei nu este cel real.

Care sunt criteriile obiective de evaluare atât pentru costurile de

reparații cât și pentru costurile de evaluare ale autovehiculelor. Se va ajunge iarăși la vremurile de înainte de 2017 în care atenția acordată angajatului asiguratorului făcea diferența sumei acceptate la plata.

Conform dispozițiilor Legii 21/1996 raportat la dispozițiile art.1 și 4 cu trimitere la art.110 TFUE stabilirea prețurilor „de lista” doar de către anumite enitati , indiferent care sunt acestea, pe baza calității lor economice , prin trimitere la dispozițiile art.5 alin.1 lit.a și b , 6 alin.1 lit.a și c , constituie practică anticoncurențială și este sancționată de dispozițiile Legii concurenței. Piață prețurilor pentru piese și piață tarifelor de manoperă este o piață nereglementată și nu se regăsește în cadrul limitativ prevăzut de TFUE pentru piețele reglementate. Astfel , prin reglementarea acestei piețe și prin impunerea de prețuri și tarife maximale, de referință , etc , pe lângă legea concurenței se încalcă dispozițiile tratatului de aderare.

Aceleași texte de lege sunt aplicabile pentru reglementarea de calcule prin intermediul aplicațiilor informatice , dacă ele au caracter impus și prevăzut prin acte normative. De asemenea se încalcă principiile transparenței și a liberei stabiliri a prețurilor pe baza de cerere și oferta.

2.Privind alin.3 din art.14a evaluarea despăgubirii este lipsită de transparență , nu este fondată pe criterii obiective , intervine subiectivismul persoanei care face în mod direct evaluarea și nu există nici o sancțiune în aplicarea de reduceri comerciale la „prețurile de lista” pentru piese sau la aplicarea unui tarif de manoperă fixat arbitrar. Textul de lege nu crează predictibilitate juridice , apare factorul impredictibilitate în evaluarea corectă a prejudiciului și factorul subiectiv , fiind lăsată la latitudinea unei persoane sau a mai multora fixarea criteriilor de evaluare , fixarea tarifelor de manoperă aplicabile și fixarea prețurilor.

