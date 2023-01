Marți, pe data de 17 ianuarie, Marius Budăi a afirmat că au fost create cu 100.000 de locuri de muncă mai multe decât existau în ianuarie 2022.

Marius Budăi: Măsurile pe care le-am implementat pe parcursul anului 2022 încep să-şi producă efecte

Acesta a spus că încep să se vadă efectul măsurilor implementate în anul 2022.

“Măsurile pe care le-am implementat pe parcursul anului 2022 încep să-şi producă efecte. Spuneam la începutul anului 2022 că ne dorim în primă fază să apărăm prin măsurile pe care le luăm la Ministerul Muncii locurile de muncă, să sprijinim mediul de afaceri pentru a-şi apăra locurile de muncă.

Am reuşit acest lucru şi ulterior prin accesări de fonduri europene pentru aceste măsuri, cele două proiecte de final de an de 57 de milioane de euro, care sunt destinate, unul din ele strict pentru tineri. Am reuşit pe parcursul acestui an să avem peste 100.000 de locuri de muncă avans faţă de ianuarie 2022.

Este genul de măsuri pe care trebuie să îl luăm în continuare şi să ţinem foarte mult cont şi de ceea ce se întâmplă din punct de vedere demografic, nu numai în România, ci în Uniunea Europeană şi chiar în lume.

Trebuie să fim extrem de atenţi şi să fim proactivi, să nu stăm să reacţionăm când fenomenul se întâmplă”, a declarat Marius Budăi pentru Prima News.

A crescut sprijinul economic în PIB

Ministrul Muncii a mai precizat că în anii 2020-2021, România se afla într-un clasament internațional ca nivel de sprijin economic în PIB după Congo, cu 1,1%, iar în prezent a ajuns la 6%.

“În perioada anilor 2020 – 2021 într-un clasament internaţional ca şi nivel de sprijin al mediului economic în PIB era în jur 1,1% şi eram după ţări precum Congo. Este un clasament al Fondului Monetar Internaţional.

Iată că anul trecut aşteptăm cifrele finale, dar din ultimele cifre reale, concrete erau de 6% din PIB sprijin real pentru mediul economic şi un nivel de investiţii din partea statului mai ridicat. Aceste lucruri au putut sprijini crearea locului de muncă şi au dat şi un apetit pentru investiţii. Şi atunci aşa se justifică şi creşterea numărului de locuri de muncă, dar şi creşterea numărului de angajatori”, a spus acesta.