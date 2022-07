În ciuda câștigurilor glorioase și a scăderilor spectaculoase aproape săptămânale, mulți continuă să susțină că acesta este viitorul banilor. Unele țări au făcut un pas înainte și au adoptat Bitcoin ca monedă oficială, scrie Sciencefocus.

Pentru a vedea care ar putea fi viitorul criptomonedelor, Sciencefocus l-a consultat pe Brett Scott, autorul cărții ”Cloudmoney: cash, cards, cypto, and the war for our wallets”.

Ce este Bitcoin

Bitcoin se află într-o poziție oarecum ciudată. Fiind un concept destul de nou în lumea finanțelor, nu a fost clasificat în lumea monedelor și există un motiv bine întemeiat pentru asta. „Bitcoin este descrisă în mod tradițional ca o monedă digitală descentralizată, dar nu mi se pare o descriere foarte exactă. Dacă te uiți la modul în care funcționează, în esență este un sistem pentru emiterea unor jetoane”, spune Scott.

„Este o modalitate prin care o rețea de oameni se unesc între ei și urmează un set de reguli prin care vor emite jetoane și le vor schimba între ei. Din punct de vedere istoric, aceasta a fost o sarcină dificilă”, explică el.

Până la Bitcoin, transferul de bani digitali de la o persoană la alta necesita o a treia persoană, sub forma unei bănci. Scopul Bitcoin este de a permite aceste tranzacții fără utilizarea unei părți intermediare. Cu toate acestea, nu este chiar atât de simplu.

În esență, Bitcoin este un simbol lipsit de caracteristici. La începuturile sale nu avea prea multă utilizare și putea fi dată de la o persoană la alta. Abia mai târziu i s-a atribuit o valoare monetară.

„Când auziți o știre despre cineva care cumpără o pizza cu Bitcoin, de fapt nu schimbă Bitcoin cu pizza. Ei folosesc un sistem numit contra-trading. Aici sunt schimbate obiectele nemonetare cu o valoare monetară”, spune Scott.

Bitcoin va fluctua întotdeauna?

Dacă ați urmărit piața criptomonedelor, știți că Bitcoin a avut un istoric dezordonat. „Instabilitatea este inerentă. Într-o piață de valori tradițională, există incertitudine cu privire la acțiuni în stadiile incipiente ale companiilor, pe măsură ce oamenii încearcă să stabilească ce se întâmplă. Dar pe măsură ce obțineți mai multe informații, se stabilește un preț mai realist. Tu calculezi perspectivele de viitor ale companiei. Bulele de pe piața financiară apar atunci când companiile sunt extrem de supraevaluate”, explică Scott.

Aceasta este o problemă pentru Bitcoin, deoarece nu există o poveste subiacentă sau o cale clară. Nu puteți spune niciodată dacă este subevaluat sau supraevaluat și nu există o metodologie exactă pentru a o măsura, așa cum se întâmplă la bursă. „Criptomonedele sunt piețe speculative, așa că se pot prăbuși din senin, în mod neașteptat”, spune Scott.

Aceasta este o problemă deosebit de vizibilă acum că Bitcoin a fost adoptat ca monedă în mai multe țări.

Este Bitcoin o monedă viabilă?

Bitcoin în starea sa actuală nu este cu adevărat o monedă ca dolarul sau yenul. Ar putea Bitcoin și alte monede digitale să funcționeze ca monede pe care le folosim zilnic?

„Bitcoin are o serie de probleme structurale, în care trebuie să încerce în mod constant să creeze mitul conform căruia este un fel de marfă. La un anumit nivel, toată lumea știe că există ceva dubios”, spune Scott.