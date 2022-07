CRBL este unul dintre artiștii români care acordă o foarte mare atenție trendurilor internaționale și noilor tehnologii. Prezent la ediția a treia a Conferinței „The Stakeborg Talks”, serie de evenimente care își propune să promoveze oportunitățile aduse de tehnologia blockchain, artistul a recunoscut că a devenit de mai mulți ani investitor în Bitcoin. În prezent, acesta este un pasionat înverșunat al industriei, lansând chiar și o colecție de NFT-uri care a luat naștere dintr-o altă pasiune mai veche de-a lui și anume jucăriile kendama.

Showbizul românesc, la curent cu piața criptomonedelor

Potrivit artistului, 2016 a fost anul în care a auzit prima dată de Bitcoin și afirmă că, în prezent, toată industria de showbiz din România este la curent cu ce se întâmplă pe piața criptomonedelor.

„În 2016, eram în Spania cu un prieten când am aflat prima dată de Bitcoin. Ulterior, am povestit tuturor celor din jurul meu. Toată lumea din showbizul românesc știe despre crypto,” a afirmat CRBL în conferința moderată de Vlad Mercori, CEO Stakeborg.

CRBL susține că următorul pas a fost să reușească să o convingă pe Elena, soția lui, să investească.

„Dar cum să-i explici când eu nu știam ce e? Prima încercare de convingere a eșuat. Ulterior, am început să aprofundez. În acea perioadă nu mai făceam nimic altceva la studio în afară de a încerca să înțeleg ce reprezintă blockchainul și crypto. A început să mă provoace subiectul și să-mi placă atât de mult încât următorul lucru de care m-am interesat a fost cum pot eu să creez o monedă pe blockchain. Așa a apărut ideea de a face Kendama Coin, plecând de la colecția mea personală de 600 de exemplare de jucării kendama”, adaugă artistul.

Pasiunea pentru kendama, transformată într-o colecție de NFT-uri

Până va ajunge să dezvolte Kendama Coin, CRBL a creat o colecție de NFT-uri prin care și-a digitalizat cele 600 de jucării kendama pe care le are expuse într-un muzeu din Dubai.

„NFT-ul pentru mine este next level. Toate kendamele mele le-am transformat în NFT-uri. Am reușit să le duc în Dubai, le-am organizat într-un spațiu și am făcut un muzeu de kendame. Acest muzeu există fizic, însă prin intermediul NFT-urilor există și varianta lor digitală. Kendamele au diferite povești și diferite valori, unele fiind mai rare ca celelalte.

Este șocant să vezi că o jucărie de lemn își face loc în era digitală. Copiii lasă telefoanele ca să se joace cu kendama iar această jucărie le antrenează spiritul de competiție și îi provoacă să socializeze față în față, lucruri foarte importante pentru care părinții copiilor mă iubeau. Din păcate, în România în doi ani de zile s-a consumat întregul fenomen. Nimeni nu mai are kendama în momentul de față, în afară de cei cu adevărat pasionați. În vremea în care kendamele erau populare la noi în țară, un singur brand vindea lunar câte 50.000 de exemplare,” adaugă CRBL.

De asemenea, în cadrul ultimei ediții The Stakeborg Talks CRBL a făcut mai multe dezvăluiri despre începuturile carierei sale artistice, despre relația cu Smiley și Marius Moga, ce compromisuri a trebuit să facă în carieră, cine este artistul care l-a certat pentru că i-a spus să investească în cryptomonede și care au fost cele mai grele momente de la Survivor.