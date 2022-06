Una dintre principalele provocări ale participanților de la Survivor este de a supraviețui singuri pe insulă cu resurse limitate de hrană. CRBL a povestit în timpul podcastului Stakeborg Talks despre impactul pe care mâncarea o are asupra psihicului participanților și cum influențează relația dintre concurenți, scrie infofinanciar.ro.

El a mai fost o dată la o emisiune de tip Survivor, organizată în anul 2009 de către Kanal D, cu numele Rătăciți în Panama. Experiența pe care a avut-o l-a pregătit pe CRBL pentru ultima ediție Survivor, unde a acceptat provocarea pentru a-și dovedi faptul că se poate descurca mai bine decât a făcut-o în urmă cu 13 ani, când a plecat acasă din cauza unei înțepături de insectă.

Și ultima lingură de orez se împărțea la 12 inși

„Întotdeauna am mâncat orice, chiar și bătaie. Nu am fost genul care să aibă grijă cu mâncarea, mai ales genul așa nu. Mergând la Survivor, am avut noroc că am mai fost o dată, în 2009, când s-a numit Rătăciți în Panama și o insectă mică m-a trimis acasă. Știam ce înseamnă foamea, dormitul afară”, mărturisea artistul.

El a spus că primele 21 de zile sunt cele mai grele, însă după corpul își reglează singur consumul de calorii pentru a supraviețui, iar lipsa mâncării devine suportabilă. Cei 12 participanți împărțeau o cană de orez pe zi, pe care uneori o mai „îndoiau” cu un cartof câștigat la probe, pe care lumea de cele mai multe ori aproape că se bătea.

„Mâncam o cană de orez 12 inși pe zi. Nu pot să spun pentru câte boabe să bătea lumea, acolo este un joc psihologic. În cratița în care făceam o cană de orez puneam multă apă până orezul se umfla ca mazărea. Când rămânea un vârf de lingură și ăla se împărțea la 12 inși. Când te pui ultimul la coadă mănânci mai puțin, dar analizezi colegii. După se zicea „haideți, care vine la lins oala”. Eu spăl oala cu apă, nu cu limba. Foamea scoate animalul pe care nu știi că îl ai în tine”, își amintea CRBL.

Sfatul lui CRBL dacă ajungi singur pe insulă

Fiind pe o insulă pustie, fără activități în zilele în care nu erau probe, artistul de cele mai multe ori contempla la… mâncare. Își aduce aminte cu zâmbetul pe buze faptul că în timpul săptămânilor petrecute pe insulă a venit cu o mulțime de planuri de afaceri, de restaurante. Visa mâncare, se gândea la mâncare, concurenții își făceau poftă între ei de tot felul de preparate, unele tradiționale din localitățile de unde erau originari.

„Dacă visam mâncare? Doar despre asta vorbeam. Am deschis 8 businessuri (în minte) despre mâncare, sunt businessuri la care caut parteneri financiari. Mă duceam în apă 2-3 ore ca să stau departe de ce se plângeau colegii. Acolo am dezvoltat businessuri cu logo, slogan, culori, cifre, le repetam zi de zi ca să nu le uit”, spunea CRBL în timpul podcastului Stakeborg Talks.

Sfatul lui pentru cei care ajung vreodată pe o insulă pustie este de a avea la ei un pix și o foaie. Artistul a spus că în tot timpul petrecut pe insulă cel mai mult i-a lipsit un mijloc de a-și nota ideile, multe dintre ele de afaceri. „Dacă te întreabă cineva ce să iei cu tine pe o insulă, crede-mă, trebuie să-ți iei pix cu hârtie. Nimic altceva”

Când a plecat de la Survivor din cauza problemelor medicale, lucru care în prima fază l-a demoralizat pe artist, deoarece chiar credea că are tot ce-i trebuie pentru a ajunge în finală și a câștiga concursul, prima masă pe care a avut-o a fost cu „mâncare de cantină”. La două zile distanță și-a primit înapoi portofelul și țigările, de care nu s-a lăsat chiar dacă a văzut la Survivor faptul că putea rezista și fără.

„M-am apucat de fumat la 32 de ani, până să înceapă Survivor am fumat 2 pachete de zi. Până în secunda în care mi s-a zis că mi se aduc țigările, nu am avut o poftă pentru țigări. Este incredibil”, spune CRBL, conform infofinanciar.ro.

Artistul a mărturisit că prima întrebare pe care i-a adresat-o soției sale când a sunat-o după Survivor a fost „La cât a ajuns Bitcoinul?”. Interviul integral despre CRBL și experiența de la Survivor, alături de investițiile sale în criptomonede și domeniul blockchain, o să fie publicat în curând pe canalul de youtube Stakeborg Talks.

Despre The StakeBorg Talks

Seria de conferințe „The StakeBorg Talks” își propune să promoveze oportunitățile economice și culturale pe care tehnologia blockchain le poate genera, fiind organizate de startupul autohton Stakeborg. Dincolo de noul format al „The StakeBorg Talks”, startupul fondat de Vlad Mercori își asumă un rol de educare a opiniei publice prin intermediul canalelor de Youtube Stakeborg, StakeBorgDAO, al newsletterului The Crypto Insider și al cursului de alfabetizare cu tehnologia blockchain – Stakeborg Academy. Totodată, Stakeborg a dezvoltat prima organizație autonomă descentralizată din România – StakeBorgDAO, cu peste 1000 de membri organizați pe Discord, propunându-și să încurajeze adopția industriei blockchain și să susțină proiecte autohtone inovative din industria crypto.