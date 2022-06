Alexandra Duli a urcat recent pe contul său de Instagram fotografii noi în care apare alături de colegul ei de la Survivor România, Alex Delea.

După ce au văzut pozele respective, fanii lor au început să îi întrebe direct în secțiunea de comentarii dacă formează un cuplu amoros sau dacă sunt simpli amici.

Oana Ciocan a fost totuşi cea care i-a dat de gol pe cei doi că ar fi început o relaţie. Ea a reacționat rapid la poza respectivă, scriind un comentariu care a panicat fanele lui Alex Delea. „Casă de piatră!”, au fost cuvintele fostei concurente de la Survivor.

Aceasta le-a spus că își dorește sincer ca Alexandra Duli și Alex Delea să aibă mulți copii în viitorul apropiat.

Deși momentan nu este clar dacă Alex Delea formează un cuplu amoros cu cineva, un lucru știm sigur, acesta se bucură din plin de susținerea fanilor săi și de marele premiu câștigat. Amintim faptul că, recent, acesta și-a deschis sufletul și a vorbit despre experianța sa de la Survivor România.

Alex Delea nu știe ce va face cu marele premiu de la Survivor România

Într-un interviu recent, Alex Delea a recunoscut sincer că nu s-a gândit nici măcar o secundă că va reuși să ajungă în marea finală a show-ului TV.

„În momentul de faţă, mă simt împlinit. E o bucurie atât de mare, încă încerc să realizez că sunt câştigătorul Survivor 2022 pentru că era competiţia mea favorită. Să ştiu că eu sunt acum cel care a câştigat.

Este greu de explicat în cuvinte pentru că este o senzaţie aparte, e ceva unic, e o experienţă, o dată în viaţă poţi să treci prin aşa ceva. Să ieşi cu premiul cel mare din toată experienţa aceasta este ceva de nedescris.

De când a început competiţia, nu m-am gândit nici măcar o secundă. La final m-am gândit, dar de la începutul competiţiei şi până la final este foarte greu să te gândeşti, treci prin foarte multe etape. Nici când am fost în finală, aşezat pe scaun, nu m-am gândit că eu pot să câştig”, a mărturisit recent Alex Delea.

Alex Delea se bucură din plin de iubirea fanilor săi

Momentan, tânărul constănțean nu știe ce va face cu marele premiu de 100.000 euro pentru care a îndurat foame și ploi torențiale în Republica Dominicană. Acesta a mărturisit sincer că nu banii sunt marea lui bucurie, ci sutele de fani care l-au susținut continuu și care îl apreciează enorm.

„Este o sumă enormă şi foarte importantă pentru mine, numai că suma aceasta dacă o câştigi în felul în care a fost câştigată, după atâtea luni de chin şi de tot ce s-a întâmplat acolo, te face să preţuieşti lucrurile foarte mult.

Eu când am intrat în Consiliul live şi am văzut trofeul, mi-au ieşit ochii din cap: „Doamne, pentru ăsta am venit aici, pentru ăsta am îndurat foame, frig, ploi”. E incredibil.

Sincer să fiu, atunci când am mers la Survivor, visul meu era să fiu văzut de cât mai multă lume. Mi s-a îndeplinit visul, dar când am văzut ceea ce se întâmplă acasă, a fost un şoc pentru că una este să te gândeşti, şi alta este să vezi asta. Să ai contactul acela cu toate persoanele care te iubesc este o bucurie enormă pentru că eu eman fericire, iar acum se întâmplă invers şi sunt şocat de ce se întâmplă”, a spus tânărul constănțean, într-un interviu acordat Click!.