Când a ieșit din emisiunea Survivor și a primit telefonul mobil, CRBL a mărturisit că prima întrebare pe care i-a adresat-o soției sale a fost „Cât este Bitcoinul?”. Cât timp a stat izolat pe insulă fără niciun mijloc de informare, gândul valorii Bitcoinului l-a tot stresat pe artistul român.

Prima legătură a lui CRBL cu criptomonedele

CRBL a aflat de criptomonede în urmă cu șase ani, când s-a ofticat foarte tare când a auzit cum a evoluat valoarea Bitcoinului și că nu a investit și el din timp în active digitale. „După ce am auzit de Bitcoin am făcut ședință cu Elena (soția artistului), cel mai prost lucru posibil, să încerci să-ți convingi soția. Prima încercare a eșuat, am încercat să aprofundez, am căutat pe Google și a început să mă provoace subiectul și să îmi placă foarte mult. Prima mea legătură a fost cum să fac eu o monedă, Kendama Coin. Am vreo 600 de kendama în colecția personală”, mărturisește artistul, conform infofinanciar.ro.

A început să vorbească cu tot felul de colegi din showbiz despre criptomonede, însă nimeni nu-i acorda atenție, nimeni nu l-a luat în serios cu Bitcoinul. Acum, conform declarațiilor sale, cam toate persoanele publice din showbizul românesc investesc în criptoactive.

Kendama Coin și muzeul din Dubai

A vrut să facă un Kendama Coin pentru comunitatea din România, s-a apucat de minat Bitcoin, a cumpărat plăci video, nu le mai găsea, unii i-au dat țeapă… mai pe scurt, conform spuselor sale, „am făcut speculă de Pitești”.

CRBL are o colecție de peste 600 de kendame pe care a strâns-o pe parcursul anilor, unele modele având o valoare considerabilă, fiind foarte rare. Totuși, el regretă că nu s-a implicat într-o afacere cu kendama în timpul fenomenului din România, când mai toți copiii și adolescenții aveau o astfel de jucărie.

„De la Smiley până la toți prietenii mei îmi spuneau că mă joc cu lemnele alea de copii. Când a venit fenomenul și toată lumea din România avea kendama, toți îmi spuneau „bă ce ai lovit-o”. Am văzut copiii când se joacă cu kendama, lasă telefoanele, socializează față în față, spirit de competiție, toți părinții mă iubeau. În România, în 2 ani de zile s-a consumat fenomenul. În România, în anii ăia, un singur brand vindea 50.000 de kendame pe lună”, spunea CRBL în timpul podcastului The Stakeborg Talks, conform infofinanciar.ro.

Acum colecția sa de kendama se află într-un birou transformat în muzeu la Dubai. Le-a transportat acolo cu niște case-uri personalizate, dar există și un muzeul virtual al kendamelor.

CRBL și NFT-urile

CRBL a transmis că are mai multe planuri de NFT-uri, dar nu are cu cine să le facă. Kendamele din muzeul de la Dubai au fost făcute la rândul lor NFT-uri, dar planurile artistului nu se opresc aici. „Am deja 3-4 planuri de NFT-uri, dar nu am cu cine. NFT-ul pentru mine este ceva next level și mă bucur că întărește toată partea de blockchain. Kendamele mele le-am făcut NFT-uri pe toate”, spune CRBL.

Despre The StakeBorg Talks

Seria de conferințe „The StakeBorg Talks” își propune să promoveze oportunitățile economice și culturale pe care tehnologia blockchain le poate genera, fiind organizate de startupul autohton Stakeborg. Dincolo de noul format al „The StakeBorg Talks”, startupul fondat de Vlad Mercori își asumă un rol de educare a opiniei publice prin intermediul canalelor de Youtube Stakeborg, StakeBorgDAO, al newsletterului The Crypto Insider și al cursului de alfabetizare cu tehnologia blockchain – Stakeborg Academy. Totodată, Stakeborg a dezvoltat prima organizație autonomă descentralizată din România – StakeBorgDAO, cu peste 1000 de membri organizați pe Discord, propunându-și să încurajeze adopția industriei blockchain și să susțină proiecte autohtone inovative din industria crypto.