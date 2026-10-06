Emmanuel Macron convoacă o reuniune de criză în Franța. Protestele elevilor s-au extins în mai multe orașe

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a convocat marți o reuniune de criză pentru a discuta despre protestele elevilor, care s-au extins pe fondul nemulțumirilor privind condițiile din unitățile de învățământ. Reuniunea are loc în contextul în care manifestațiile au început în urmă cu o săptămână și au ajuns să mobilizeze participanți din Paris și din numeroase alte orașe.

La reuniune urmează să participe prim-ministrul Sébastien Lecornu, ministrul de Interne Laurent Nunez și ministrul Educației, Edouard Geffray, potrivit informațiilor publicate de Le Monde și Le Parisien.

Până în prezent, Emmanuel Macron nu s-a implicat în răspunsul guvernului la protestele elevilor.

Marți a avut loc o zi națională de proteste, cu demonstrații organizate la Paris și în multe alte orașe din Franța.

Potrivit Ministerului de Interne, la nivel național au participat 256.000 de persoane. Numai la Paris, aproximativ 56.000 de persoane au luat parte la un marș de protest.

Sindicatele din educație au prezentat însă o estimare mult mai ridicată, evaluând la 450.000 numărul participanților la nivel național.

Sindicatele s-au alăturat pentru prima dată protestelor organizate de elevi și studenți. Manifestațiile vizează solicitări privind școli mai bine dotate și condiții mai bune în sistemul de învățământ. La proteste au participat, de asemenea, părinți și profesori.

Guvernul este preocupat de posibilitatea ca manifestațiile elevilor, care în unele locuri au devenit violente, să se extindă și către alte segmente ale societății.

Potrivit publicațiilor menționate, există temeri că protestele ar putea fi alimentate de creșterea prețurilor la carburant și de majorarea costului vieții.

Protestele liceenilor din Franța au continuat în mai multe orașe, iar situația a devenit tensionată la Nantes, unde un incendiu a afectat un liceu în timp ce elevii blocau accesul în instituția de învățământ.

Este vorba despre liceul public „Nelson Mandela” din Nantes, unde învață peste 1.700 de elevi și studenți. Un fum negru s-a ridicat deasupra orașului după ce holul instituției a fost cuprins de flăcări.

Directoarea adjunctă a liceului, Gaëlle Cordier, a caracterizat incidentul drept un incendiu provocat, fără să precizeze însă care a fost sursa exactă a focului, potrivit agenției AFP.

Incendiul a izbucnit în timp ce elevii participau la protest și blocau accesul în școală. Pompierii au intervenit și au împiedicat extinderea focului, însă mai multe spații ale liceului au fost afectate de flăcări și fum.

Potrivit postului local ICI Loire Océan, focul ar fi pornit de la un coș de gunoi. Comandantul pompierilor, Nicolas Leray, a precizat că flăcările s-au extins de la fațadă până la mansardă.