„O să răspund, punctual, la fiecare acuzație pe care mi-au adus-o. În primul rând, Acces Direct minte când spune că m-a dat afară. Eu vă atașez aici actul cu demisia mea. Am spus asta și în direct, dar m-au tăiat, nu am avut cum să-mi termin fraza. Acces Direct minte.

Ei spun că am plecat la alt post, eu filmez… din curte. Acces Direct minte, au spus că eu i-am îmbătat pe cei doi, dar în realitate, nu i-a obligat nimeni să bea. Li s-a pus vin în pahar, într-adevăr, dar nu i-a obligat nimeni să bea. Fiecare a băut cum a vrut, cât a vrut. Acces Direct minte, ei spun că tot scandalul a plecat de la faptul că eu i-am chemat pe cei doi la petrecere, dar nu este adevărat.

Tot scandalul a pornit de că ei ascund că Veronica este bătută. Eu nu pot să accept că o femeie este bătută. Nu pot să trec cu vederea și de aici a plecat totul. Nu m-au dat ei afară, am plecat eu, ca să știți. Dacă vreți să ascultați ceva fără minciunile care s-au spus la Acces Direct, haideți să vă povestesc și eu varianta mea”, a spus Emily Burghelea într-un videoclip pe YouTube.

Dezvăluire legate de Acces Direct

„Am sunat-o într-adevăr pe Vulpița și i-am chemat la grătar și nu cred că am greșit cu nimic când am făcut treaba asta, i-am chemat ca pe niște prieteni, nu ca pe niște invitați în emisiune, tocmai de-aia le-am spus să nu povestească nimic în emisiune, pentru că nu voiam cameramani la petrecere.

De fiecare dată când eu m-am văzut cu Vulpița sau Viorel, au fost cameramani. La grătarul ăsta nu am vrut să vină niciun reporter, să nu se filmeze. Acum la grătar, a fost a doua oară când Vulpița mi-a spus că este bătută. Prima oară mi-a spus chestia asta când a venit la mine acasă, când a dormit la mine acasă, când cei de la Antena 1 au pus-o să doarmă la mine acasă. De ce? Pentru că se certa cu Viorel. A dormit la fiecare pe rând. Acces Direct minte. La petrece nu am băut o cisternă de vin, așa cum vor ei să vă lase pe voi să credeți. Am băut ca tot românul un pahar de vin, am mâncat niște mici. Și da, nu am vrut să fie camere.

Mirela, eu te iubesc și te respect pentru că ești un artist, dar văd că de ieri până azi te-ai schimbat la 180 de grade de ieri până astăzi. Ieri mă balăcăreai. Știi foarte bine ce mi-au spus când camerele s-au stins și astăzi spui că ți-am fost ca o soră, ca o fetiță, că tu mă iubești pe mine. De ce, să atragi admirația publicului? Crezi ca dacă faci chestia asta, oamenii nu o să mai vadă? Oamenii o să uite ce faceți? Oamenii sunt deștepți și s-au cam prins. Acces Direct minte și o păcălește pe Vulpița cu locul ăsta de asistentă ca să mușamalizeze situația, să tacă din gură”, a conchis aceasta.