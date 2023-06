Cântăreața de muzică populară Emilia Ghinescu a surprins pe toată lumea cu noua ei înfățișare. Artista a reușit să slăbească 50 de kilograme.

În cadrul unei emisiuni TV, Emilia Ghinescu a dezvăluit cum a reușit să slăbească un număr impresionant de kilograme. Cântăreața, în vârstă de 44 de ani, a precizat că în prezent are 45 de kg și 1,55 înălțime.

Cum a reușit să slăbească 50 de kg?

Artista a spus s-a abținut și a mâncat mai puțin, astfel încât și-a micșorat stomacul în mod natural. Cu toate acestea, Emilia Ghinescu spune că nu le recomandă oamenilor să aplice aceeași metodă ca și ea.

„N-aș vrea să îi pun pe oameni să facă ce am făcut eu, că nu e tocmai sănătos. Am tot ținut diete și am văzut că nu funcționează. Așa că mi-am făcut propria dietă.

Mâncam foarte puțin, cât încape într-o pălmuță, mi s-a micșorat stomacul. Apoi mi-am umplut mașina de batoane proteice. Am slăbit 50 de kilograme și apoi m-am apucat de sală. Nu contează cât de obosită sunt, merg la sală.”, a declarat Emilia Ghinescu.

A început să meargă la sală

Cântăreața de muzică populară a mai dezvăluit că de aproximativ un an a început să meargă des la sală.

„Am o vârstă, ușor ne apropiem de perioada menopauzei și atunci femeile se îngrașă foarte mult și eu nu voiam să nu mai pot să scap de kilogramele care se depuseseră.”, a mai spus Emilia Ghinescu.

Artista a fost aspru criticată de fani

La un moment dat, vedeta a mărturisit că este comparată adesea cu un bărbat și că i se spune des că este urătâ. În ciuda acestui fapt, ea nu este interesată de răutățile oamenilor din jurul ei. Emilia Ghinescu este foarte mulțumită de felul în care arată și a spus că pentru ea vârsta nu este decât un număr.

„M-am gândit mult dacă să postez acest filmuleț sau nu. Vă întrebați de ce? Sunt convinsă că vor exista din nou și din nou comentarii gen «Tu nu vezi că ai devenit bărbat?», «Ești urâtă!», «Ești plină de operații!». Ce să vedeți?! Ele nu mă afectează. Cei care fac sport știu ce vreau să spun. Eu apreciez femeile care au grijă de ele, care vor tot timpul să fie frumoase, pentru ele și nu pentru cineva anume!

Vârsta este doar un număr! Referitor la comentariile urâte, Alin, antrenorul meu, a citat o replică absolut genială a lui Arnold Schwarzenegger, atunci când un individ i-a spus «Ești urât! Nu aș vrea să ajung niciodată ca tine»: «Stai liniștit! Nici n-ai să ajungi!». Genial, nu?”, a scris aceasta pe contul ei de Facebook.