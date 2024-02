Gabriela Adameșteanu a fost implicată într-un accident cumplit, împreună cu fostul președinte Emil Constantinescu. S-a întâmplat în anul 1991, într-un moment în care aceștia au plecat cu mașina noapte târziu, iar pe jos era gheață.

Jurnalista a relatat că momentul s-a întâmplat într-o noapte de iarnă. Potrivit acesteia, mașina în care se aflau a căzut mai mulți metri de pe un podeț. La momentul respectiv, aceasta și-a pierdut cunoștința.

„Deci am fost în Alianța Civică. Și pe urmă, cu Alianța Civică în Cluj și pe urmă la Sighet. La Sighet, dusă de jurnalismul ăla nestăpânit, am întârziat făcând un interviu sau discutând cu Doina Cornea, a mai întârziat și Constantinescu în stilul lui și noi am plecat noaptea. Ni se spusese să nu plecăm noaptea. Am plecat noaptea, iarnă, gheață, și de pe un podeț mașina a căzut nu știu câți metri, pentru că eu mi-am pierdut cunoștința”, a relatat jurnalista, conform DC News.