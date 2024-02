Monica Macovei s-a prezentat marți, 13 februarie 2024, la Judecătoria Mangalia pentru un nou termen în dosarul în care este acuzată de ucidere din culpă.

În timpul procesului, ea și-a recunoscut vina pentru accidentul rutier provocat. La ieșirea din instanța de judecată, fostul ministru al Justiției a refuzat să facă vreun comentariu.

Constantin Ilie, bărbatul rănit în accidentul rutier, a relatat ce s-a întâmplat în sala de judecată. A solicitat daune în valoare de 500.000 de euro, dar instanța de judecată a rămas în pronunțare. Motociclistul accidentat a recunoscut că se simte umilit și dezamăgit.

Se pare că fostul ministru al Justiției nici măcar nu l-a privit în sala de judecată. A petrecut luni de zile în spitale și încă nu s-a recuperat complet. Din punctul lui de vedere, atitudinea ei este nedemnă pentru orice om, cu atât mai puțin pentru un ministru al Justiției. Probabil, crede el, un cetățean obișnuit ar avea mai multă empatie.

„Mă aşteptam să fiu audiat de domnul judecător. Nu am fost. S-a permis inculpatei să spună câteva cuvinte la final, iar restul a fost treaba avocaţilor aleşi aici. (…) A mers pe recunoaştere, fără regrete. Nu a fost niciun regret până în prezent.

Mergem pe recunoaștere, procedura simplificată și vedem. Am ieșit un pic cam dezamăgit de aici de procurorul ales al inculpatei și de cel al asiguratorului. Mă simt umilit pentru că avocatul inculpatei consideră că oferta făcută de asigurator este foarte generoasă de parcă dânsul ar fi trecut prin ce am trecut eu și ar fi suferit ce am suferit eu.

Doamna Macovei nici în sală nu s-a uitat spre mine de parcă ar fi fost supărată pe mine. Nu înțeleg de ce să fie supărată. E nedemnă de un om, nu mai zic de un ministru. Poate că un cetățean avea mai multă empatie și mai multă milă”, a spus motociclistul.