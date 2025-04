Regina Elisabeta ar fi avut un răspuns greu de descifrat în momentul în care Prințul Harry i-a cerut binecuvântarea pentru a se căsători cu Meghan Markle. Răspunsul Reginei l-ar fi surprins pe Harry, devenind ulterior unul dintre cele mai discutate momente ale relației celor doi, scrie Theroyalobserver.com.

Tradiția regală cerea ca Harry să obțină permisiunea bunicii sale, Regina Elisabeta. Primii șase oameni în succesiunea la tron ​​trebuie să ceară întotdeauna aprobarea monarhului, înainte de a se logodi.

În controversata sa carte de memorii, ”Spare”, Harry a dezvăluit cum a adus în discuție subiectul căsătoriei cu Meghan Markle. În timpul unei vizite la reședința de la Sandringham, Harry a găsit un moment de liniște alături de bunica sa și și-a dezvăluit intențiile, subliniază publicația.

Răspunsul reginei l-a șocat pe Harry

După cum a relatat The Mirror, Harry ar fi spus, ușor stângaci: „Mi s-a spus că trebuie să-ți cer permisiunea înainte de a o cere în căsătorie”. Regina Elisabeta ar fi răspuns: „Trebuie? Ei bine, atunci, presupun că trebuie să spun da”.

Regina era cunoscută pentru simțul umorului, dar se pare că răspunsul său l-a șocat pe Harry, deoarece nu înțelegea exact ce simte bunica sa pentru Markle. Abia după ce a primit binecuvântarea ei, a cerut-o în căsătorie pe Markle la Palatul Kensington.

Era sarcastică? Ironică? Enigmatică?

Reflectând la cuvintele bunicii sale, Harry a scris în cartea sa: „Nu am înțeles niciodată. Era sarcastică? Ironică? În mod deliberat enigmatică? S-a complăcut in acest joc de cuvinte? Nu știam că bunicii mele îi plăcea să facă jocuri de cuvinte și acesta era un moment bizar”.

Harry -a amintit că stătea acolo, nemișcat, încercând să-i înțeleagă vorbele, până când a auzit că este de acord. Harry și Markle au împărtășit ulterior o fotografie din noaptea logodnei. Meghan și Harry s-au căsătorit în mai 2018 și au doi copii – Archie și Lilibet.

Jurnalistul Tom Bower, expert în problemele Casei Regale detaliază în cartea ”Revenge: Meghan, Harry, and the War Between the Windsors” unul dintre primele incidente în care ”lumea veche și cea nouă” a lui Harry s-au ciocnit.

Dar și reacția prietenilor prințului Harry la apariția în peisaj a lui Meghan, care a reușit să-și câștige antipatia lor din primul moment. Totul ar fi pornit de la discuțiile în contradictoriu pe care Meghan Markle le-a avut cu cei din anturajul prințului Harry.

Potrivit unui extras din cartea lui Tom Bower, în 2017, când relația dintre Harry și Meghan devenise publică, acesta a invitat 16 dintre cei mai apropiați colegi de Universitatea Eton pentru un weekend de relaxare pe domeniile regale, la Sandringham, după ce a primit permisiunea Reginei Elisabeta.

Harry avea de gând să le-o prezinte pe noua sa iubită, Meghan Markle. Doar că planurile lui Harry s-au făcut țăndări, Meghan nefiind deloc amuzată de subiectele de discuție ale musafirilor.

„Lumea lui Harry nu era lumea ei”

Bower scrie: „Harry nu a anticipat reacția lui Meghan. Glumele lor, despre sexism, rasism, feminism și persoane transgender reverberau prin sufragerie și pe terasă. Fără să clipească, Meghan s-a contrat cu fiecare musafir, al cărui discurs venea în contradicție cu valorile ei. Potrivit prietenilor lui Harry, îi punea la punct pentru fiecare cuvânt nepotrivit. Nimeni nu a fost scutit. Lumea lui Harry nu era clar lumea ei”.

În timpul drumului înapoi spre casă, mulți dintre prietenii lui Harry au făcut o serie de comentarii cu privire la Meghan. ”Doamne, ce zici de ea? Harry trebuie să fie nebun de legat!”, ar fi comentat unul dintre vechii amici ai lui Harry.