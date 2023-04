Bronco este oferit clienților din Europa într-un număr strict limitat de unități și este disponibil în două variante hardcore – Outer Banks și Badlands, extrem de capabile în off-road. Ambele sunt propulsate de un motor Ford EcoBoost V6 de 2,7 litri care produce 335 CP și 563 Nm. Bronco își câștigă porecla „G.O.A.T.” (Goes Over Any Type of Terrain) datorită unui sistem sofisticat de tracțiune integrală și a tehnologiilor inovatoare pentru aventură, inclusiv Trail Control™ și până la șapte moduri de conducere.

Designul inconfundabil la interior și exterior se inspiră din modelele emblematice, inclusiv din originalul Bronco din 1966, din aspectul dur și caracteristica robustă a camionetei din seria F de pe piața americană și spiritul de performanță al lui Ford Mustang, pentru a crea un SUV cu stil unic și simț autentic al aventurii.

O nouă aventură pentru Bronco în Europa

Bronco are un plafon rigid complet demontabil, cu o căptușeală de antifonare pentru mult confort la drum. Toate ușile pot fi demontate complet – și individual – folosind o singură unealtă în doar opt minute, oferind o senzație de libertate maximă, precum și o vizibilitate și mai mare în condiții de off-road. Geamurile fără cadru reduc greutatea totală a ușilor, făcându-le suficient de ușoare pentru a fi demontate de proprietarii de aproape orice statură. Gențile pentru depozitare dedicate, disponibile pentru Bronco Badlands, permit depozitarea ușilor în siguranță la bord, pregătite pentru a fi remontate în câteva minute.

„Reinventarea lui Bronco pentru vremurile moderne a necesitat menținerea autenticității originalului, până în punctul de a ștanța similar capetelor șuruburilor”, a declarat Paul Wraith, designer șef Ford Bronco. „Tot ceea ce am făcut a avut ca punct central necesitatea ca utilizatorul să se bucure de o experiență Bronco autentică, care este la fel de satisfăcătoare în utilizarea zilnică, precum este într-o aventură în adâncul sălbăticiei.”

Construit pentru a fi dur, pregătit pentru orice

Bronco și-a câștigat anterior porecla G.O.A.T. datorită capacității sale remarcabile prin care poate parcurge suprafețe în teren accidentat. Datorită tehnologiilor de conducere inteligente, performanțele lui Bronco sunt accesibile atât de aventurierii începători, cât și de șoferii experimentați de off-road.

Propulsorul Ford V6 biturbo EcoBoost de 2,7 litri pe benzină oferă 335 CP și 563 Nm pentru performanțe în orice regim de utilizare. Blocul motor compact, din fier grafit mărește rezistența și rigiditatea în comparație cu blocurile turnate tradiționale din fier, fără nicio creștere a greutății, în timp ce caracteristici precum un wastegate actionat electronic și un sistem de recirculare a gazelor de eșapament de înaltă presiune sporesc puterea și reduc valorile de consum.

Transmisia automată cu 10 trepte este oferită standard, propune mult confort în utilizare, o funcționare lină și este optimizată pentru a livra eficient cuplul, pe asfalt sau în teren accidentat. Un raport maxim de demultiplicare de până la 64,33:1 în modul Low-Range îi oferă lui Bronco capacitatea de a rula cu 6 km/h la o turație a motorului de 2.400 rpm. Astfel, este asigurat un control precis al vitezei și se reduce posibilitatea de a rămâne blocat în teren dificil.

Bronco Outer Banks este echipat cu o cutie de transfer electronică cu două trepte – permițând trecerea de la modul Hi la Low doar prin apăsarea unui buton.

Bronco Badlands adaugă diferențiale blocabile față și spate și un sistem de deconectare a barei stabilizatoare față pentru a oferi o elasticitate maximă pe terenuri dificile. În plus, o cutie de transfer electromecanică cu două trepte, cu un mod automat, poate comuta rapid între tracțiune pe două roți și tracțiune integrală, în funcție de condiții, lăsând șoferului liber să se concentreze asupra drumului din față.

Pentru a face față celor mai dificile condiții de condus, Bronco este construit pe un șasiu din oțel de înaltă rezistență cu șapte traverse, oferind un cadru dur pentru a genera încredere și siguranță în orice condiții. Cursa suspensiei ajunge la 259 mm, ceea ce permite capabilități spectaculoase în teren accidentat.

Bronco dispune de o suspensie specifică pentru off-road de înaltă performanță (HOSS – High-Performance Off-Road Stability Suspension), care constă din brațe independente cu arcuri elicoidale de cursă lungă în față, reducând greutatea nesuspendată cu până la 20%, în comparație cu modelele de punți solide, oferind confort superior la rulare și contact constant cu suprafața de rulare. În spate, o punte solid construită, cu cinci brațe, cu arcuri ce permit o cursă lungă cu rată variabilă este combinată cu amortizoare de mare rezistență pentru toate tipurile de utilizare.

Bronco Badlands aduce un avantaj pentru că utilizează amortizoare Bilstein cu specificații de înaltă performanță, sensibile la poziție, cu rezervoare suplimentare pentru lichid. Volumul suplimentar al fluidului oferă răcire suplimentară în condiții severe, în timp ce forța de amortizare crește la extremele cursei suspensiei, oferind un control precis în off-road și o călătorie lină în timpul condusului normal.

Clienții care doresc cel mai înalt nivel de performanță off-road pot proteja componentele critice cu o placă frontală disponibilă, precum și cu protecție pentru motor, transmisie, cutie de transfer și pentru rezervorul de combustibil. Pragurile laterale disponibile sunt suficient de puternice pentru a susține greutatea vehiculului pentru urcările extreme pe stânci, iar cârligele de remorcare expuse față și spate sunt standard.

Tehnologie pentru a susține fiecare aventură

Bronco oferă, de asemenea, un Trail Toolbox, o suită de tehnologii sofisticate off-road pentru a sprijini șoferii și a le permite să exploreze capabilitățile vehiculului cu încredere. Trail Control™ funcționează într-un mod similar controlului vitezei de croazieră – șoferul poate selecta o viteză de până la 31 km/h, iar vehiculul va gestiona automat accelerația și frânarea pentru a menține viteza selectată în timp ce șoferul se concentrează pe direcție, pe un teren dificil.

Trail Turn Assist utilizează vectorizarea cuplului bazată pe frânare pentru a reduce raza de viraj cu până la 40% atunci când se merge off-road în spații restrânse, în timp ce Trail One-Pedal Drive permite șoferului să accelereze și să frâneze folosind doar pedala de accelerație, oferind un control mai ușor și precis al vitezei atunci când se conduce în condiții dificile. Tehnologiile de asistență pentru șofer includ AdvanceTrac™ cu Roll Stability Control™ și Trailer Sway Control pentru siguranța șoferului la remorcare.

Hardware dur, software inteligent

Potrivindu-se cu exteriorul dur și hotărât, designul interior al noului Bronco este extrem de funcțional, plin de tehnologie, dar și robust și conceput pentru a rezista utilizării în medii dificile. Panoul de bord se inspiră în designul său din prima generație Bronco, având culori inspirate de nuanțe naturale și echipamente de exterior și materiale alese pentru maximă fiabilitate.

Mânerele de prindere sunt integrate în panoul de instrumente și consola centrală pentru confortul pasagerilor în toate condițiile, consola centrală dispune de un suport de încărcare wireless care a fost proiectat pentru a menține telefonul mobil în poziție fixă chiar și în unghiuri extreme de înclinare, suprafețele panoului de bord sunt ușor de șters, iar butoanele fizice din cabină sunt etanșate cu silicon și au puncte de contact din cauciuc pentru a asigura protecția față de alte elemente și sunt ușor de curățat.

Chiar dacă Bronco este construit pentru cele mai dure condiții, nu există compromisuri în ceea ce privește caracteristicile de confort. Un panou de instrumente TFT de 8 inchi este asociat cu un ecran tactil central LCD de 12 inchi, cu sistem multimedia SYNC 4 de ultimă generație, care beneficiază de actualizările software Ford Power-Up pentru o funcționalitate îmbunătățită în timp.

Ford Bronco se poate comanda deja în Romania

Propus în două versiuni de echipare, Ford Bronco este disponibil pentru comandă la FordStore BDT la prețuri ce pornesc de la 79.400 euro cu TVA pentru versiunea Outer Banks și ajung până la 83.400 euro cu TVA pentru versiunea Badlands.

