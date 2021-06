Producătorul de mașini electrice cu cele mai mari vânzări din Statele Unite, Tesla, tocmai a făcut un prim pas spre lansarea unei afaceri de tip fast-food.

Următoarea afacere pusă la cale de Elon Musk pare să fie deschiderea unui restaurant sau lanţ de restaurante, având în vedere că, săptămâna trecută, Tesla a depus o cerere de înregistrare a logo-ului său „T” cu identificarea „servicii de restaurant, servicii de restaurant pop-up, servicii de restaurant cu autoservire, servicii de restaurant de luat masa”.

Acestea sunt înregistrate sub o prevedere a legii pentru mărci înregistrate care indică faptul că Tesla intenţionează să utilizeze brandul în direcţia declarată, dar că nu a făcut-o până acum. Dacă aplicaţia este aprobată, înregistrarea brevetului nu se efectuează până când acesta nu va fi utilizat.

Elon Musk pare să fi avut în minte această idee încă de mai mult timp, având în vedere o postare făcută pe Twitter în ianuarie 2018, privind un restaurant de tip drive-in, unde te poţi da şi pe role şi asculta muzică rock, la una din locaţiile Tesla Supercharger din Los Angeles.

Gonna put an old school drive-in, roller skates & rock restaurant at one of the new Tesla Supercharger locations in LA

— Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2018