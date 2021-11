Într-un interviu acordat pentru fanatik.ro, Elena Merișoreanu a vorbit despre relația pe care a avut-o cu Petrică Mîțu Stoian. Acesta susține că cei doi urmau să se întâlnească, zilele următoare, la filmările pentru Revelionul 2022.

Totodată, ea a mai adăugat că ultima oară a vorbit recent cu el, Petrică Mițu Stoian fiind prezent la toate evenimentele din familia sa. Elena Merișoreanu susține că nici măcar nu știa că artistul este bolnav, ci a aflat în cadrul unei emisiuni de Radio, când trebuia să intre și el în direct, însă nu a mai intrat.

Cântăreața susține că de când îl cunoaște pe Petrică Mîțu Stoian nu l-a auzit niciodată să spună că este bolnav. Urmau să se întâlnească din nou pe 10 noiembrie pentru filmări în București, însă viața le-a pregătit altceva. Elena Merișoreanu susține că de când a aflat vestea plânge în continuu, având în vedere omul special pe care România l-a pierdut.

“Vai de capul meu, nu mai pot! Plâng de nu mai am voce! Am vorbit curând cu el, venea la toate evenimentele din familia mea. Venea de la Craiova și zice: ‘Pentru Lenuța mea sa nu vin eu?’ Astăzi am fost sărbătorită de Radio Iași și trebuia sa intre și el, dar în emisiune am aflat că mi-a transmis prin mesaj gândurile lui. La final am întrebat de ce nu a intrat el să îmi transmită. Atunci am aflat că e în spital, face recuperare și nu se simte prea bine.

Elena Merișoreanu, despre Petrică Mîțu Stoian

Eu nu l-am auzit pe omul ăsta niciodată să se plângă că e bolnav, era plin de viață. Acum o săptămână și ceva a fost la filmări, aici, în București. Pe 10 noiembrie, miercuri, trebuia sa ne vedem la filmări la Antena 1. Și uitați-va că el nu mai este! Nici nu mă mai duc, pe cuvânt, nu mai sunt om. Nu, nu, nu pot să cred! E șoc pentru mine. Vă rog să mă credeți că nu mai am glas.

Era un coleg atât de bun, dragul de el. Nu avea dușmănie pe nimeni. Spunea să ii cânte toată lumea piesele, ca de aceea le-a făcut! Îmi pare extrem de rău, condoleanțe familiei!”, a declarat Elena Merișoreanu.

La rândul ei, Vlăduța Lupău s-a arătat și ea șocată de această veste. Într-o postare pe Facebook, aceasta anunță că marțea trecută a fost filmată ultima emisiune cu acesta, care va putea fi urmărită de sărbători, de toți cei care l-au apreciat pe artist.

”Drum lin spre ceruri! Marți am filmat împreună, ultima dumnealui emisiune… pe care o să o puteți urmări de sărbători! Era întotdeauna o prezență atât de faină! Un artist atât de mare și atât de omenos cu toți cei tineri și cu publicul lui! Îmi zicea cât de mult mă admiră pe mine și pe nașa mea Olguța…din rândul celor tineri! Cumplit … ce e viața! Veșnică pomenire PETRICĂ MÂȚU STOIAN”, a scris Vlăduța Lupău pe Facebook.

Amintim faptul că dr. Cosmin Librimir, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență din Reșița, a dat vestea tragică în cursul serii de sâmbătă. Acesta anunța că artistul a încetat din viaţă în urma unui şoc septic, apărut chiar după ce s-a vindecat de COVID.

„Îmi pare rău că trebuie să dau această veste, domnul a venit la Clinica Nera să facă terapie hiperbară post-COVID, din păcate a dezvoltat o bronhopneumonie care a fost mult mai amplă decât trebuie și a decedat în urma unui șoc septic. Șocul septic ireversibil este o boală destul de serioasă, chiar foarte serioasă, cu mortalitate foarte mare, a fost pus pe tot ce trebuie, dar din păcate organismul dânsului nu a mai rezistat”, a declarat dr. Cosmin Librimir.