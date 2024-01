Elena Băsescu este foarte activă pe pagina sa de socializare, iar urmăritorii ei au parte de tot felul de surprize.

De această dată, fiica fostului președinte a publicat mai multe fotografii cu copiii săi, pe care îi implică în diferite activități extrașcolare.

Fiica fostului președinte petrece mult timp cu cei trei copii și îi implică în diferite activități sportive. Este vorba despre echitație, caiac și schi. Elena Băsescu îi însoțește la orice pas și are grijă să se dezvolte armonios.

De curând, aceștia au mers la cursuri de călărie la Balotești. Astfel, Elena Băsescu nu a ratat ocazia să posteze câteva imagini pe rețelele de socializare.

Potrivit pozelor apărute în mediul online, se pare că fiica cea mică a fostului lider al țării și-a învățat copiii să schieze și să se dea cu ski-jetul.

Aceste ipostaze i-au adus multe laude din partea celor care o urmăresc. Fanii ei au felicitat-o pentru grija pe care o acordă copiilor săi.

Despre relația dintre aceasta și copiii ei a vorbit chiar Traian Băsescu! Fostul președinte a comentat statutul de mamă singură al fiicei lui și a subliniat că jurnalista își îndeplinește ireproșabil atribuțiile de părinte.

„Fiica mea este singură, divorțată și are trei copii și îi crește. Dacă vrei să crești trei copii, îi crești. Și nu plecați de la premiza că îi dă tata bani. Nu. Are și o mică firmă care are succes tot mai mare. Uite că are trei copii. Nu e scuză că nu ai condiții să crești copilul. Ai condiții să crești trei copii. Văd că îi crește destul de bine”, a spus Traian Băsescu, în urmă cu ceva timp.