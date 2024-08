Acestea sunt cele mai bune băuturi, înainte de culcare, pentru a învinge balonarea

Obținerea unui abdomen mai plat implică abordarea acestor probleme prin dietă și alegeri ale stilului de viață. În mod surprinzător, consumul anumitor băuturi, înainte de culcare, poate juca un rol de susținere în acest proces.

Dr. Mrinal Pandit spune care sunt cele două băuturi pe care le puteți savura înainte de a dormi, pentru a reduce balonarea și a obține o burtă mai tonifiată și mai plată. El a dezvăluit pentru site-ul Shefinds că două dintre cele mai bune opțiuni sunt apa caldă cu lămâie și ceaiul de ghimbir. Citiți mai departe pentru a afla de ce

Apă caldă cu lămâie

Un pahar de apă caldă cu lămâie, înainte de culcare, poate face minuni pentru sistemul digestiv. După cum explică dr. Pandit, „apa caldă cu lămâie poate ajuta la stimularea sistemului digestiv și la promovarea peristaltismului, undele de contracții musculare care mișcă alimentele prin tractul digestiv”.

În plus, apa cu lămâie ajută la menținerea nivelului de hidratare, esențial pentru o digestie optimă șila prevenirea constipației – responsabilă cu acea balonare de dimineața. Acidul citric din lămâi îmbunătățește funcția enzimatică și stimulează ficatul, ajutând la detoxifiere și reducând balonarea peste noapte.

Este și o băutură cu conținut scăzut de calorii, în comparație cu băuturile dulci. Înlocuirea băuturilor bogate în calorii cu apă cu lămâie poate ajuta la gestionarea greutății.

Ceai de ghimbir

Cunoscut pentru proprietățile sale antiinflamatorii puternice, ceaiul de ghimbir este un elixir liniștitor pentru sistemul digestiv.

„Ceaiul de ghimbir poate ajuta la stimularea salivei, a bilei și a sucurilor gastrice, ajutând la o digestie mai bună, reducând probabilitatea de balonare dimineață”, explică dr. Pandit.

Această băutură aromată acționează și ca un carminativ, ameliorând acumularea de gaze în abdomen și prevenind balonarea. Sorbirea ceaiului de ghimbir, înainte de culcare, poate ajuta la calmarea stomacului și contribuie la un somn odihnitor.

Unele studii sugerează că ghimbirul poate stimula metabolismul și poate ajuta la oxidarea grăsimilor.

Un metabolism mai eficient poate susține controlul greutății, contribuind la un abdomen mai plat, în timp.

Pentru a spori aceste beneficii, consumul regulat de apă cu lămâie și ceai de ghimbir, ca parte a unei diete echilibrate și a unui stil de viață sănătos, poate fi un atu în obținerea și menținerea unui stomac mai plat,și reducerea senzației de balonare.

Se știe că rădăcina de ghimbir „susține sănătatea digestivă prin îmbunătățirea motilității gastrice și ajută la ameliorarea balonării și a disconfortului gastrointestinal prin reducerea producției de gaze”, spune Bonnie Taub, autoarea cărții ”Read It Before You Eat It”.

„De asemenea, are proprietăți anti-inflamatorii pentru a ajuta la susținerea sănătății inimii și la ameliorarea simptomelor de artrită”, spune Taub, adăugând că rădăcina poate ajuta la greață, dar și la stabilizarea nivelului de zahăr din sânge.

Ghimbirul vine în multe forme, dar rădăcinile plantei de ghimbir sunt cele mai utilizate drept condiment sau ingredient, atât la gătit, cât și în scopuri medicinale, ca supliment. Ghimbirul conține uleiuri naturale, dintre care cel mai important este gingerolul.

Acesta are proprietăți anti-inflamatorii și antioxidante, utile pentru multe zone și funcții ale corpului. Din punct de vedere nutrițional, ghimbirul are o compoziție variată.