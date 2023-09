Așadar, analistul politic și jurnalistul H. D. Hartmann a vorbit recent despre o posibilă candidatură a lui Eduard Hellvig la alegerile prezidențiale. Astfel, specialistul a subliniat că fostul șef SRI este un candidat pe care nu l-ar lăsa liber „să joace pe câmpul libertății din România”.

Analistul politic susține că directorul Serviciului Român de Informații a „primit primul mandat aproape pe șestache”. Acesta a amintit și că Hellvig venea „după o perioadă cruntă pentru SRI și într-o criză de imagine totală”.

De asemenea, jurnalistul a explicat că Eduard Hellvig are „o minte strălucitoare” și a citit „mai mult decât cărțile Bibliotecii de la Brukenthal”.

Potrivit celor spuse de H. D. Hartmann, s-au schimbat multe în SRI, în bine, datorită lui Eduard Hellvig. Întrebarea lui este dacă „s-au schimbat în limba română” sau în orice altă limbă.

„Alt lucru care este foarte important la el, apartenența. Eu cred că în SRI multe s-au schimbat datorită lui. Foarte multe. În bine. Întrebarea mea este dacă s-au schimbat în limba română sau în limba germană. Sau în limba engleză americană sau în limba engleză britanică sau în limba chineză.

Când ești bine pregătit pe meseria ta, știi ce faci. Problema este în ce limbă vorbești. Iar dacă noi am avut nenorocirea cu Coldea, care a vorbit în limba lui de Oradea, dacă noi am avut această problemă fundamentală și am avut un Maior care a scăpat de sub control…

Mă întoc la Hellvig. Întrebarea este în ce limbă a vorbit SRI-ul? În acești opt ani în care acest om a fost director a scos SRI-ul din luptele politice. Este un candidat (n.red. la Președinția României), nu știu dacă redutabil, dar este un candidat pe care nu l-aș lăsa liber să joace pe câmpul libertății din România”, a completat H.D. Hartmann.