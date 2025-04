Crin Antonescu, candidatul susținut de coaliția de guvernare la alegerile prezidențiale, își clarifică poziția față de sistemul politic românesc și distanțarea sa de influențele externe care ar putea influența procesul electoral. Într-un interviu recent, acesta a vorbit despre rolul său în politica românească, despre legătura sa cu „sistemul” și despre viitorul său guvern.

Crin Antonescu transmite un mesaj fără echivoc privind raportarea sa la ceea ce mulți numesc „sistemul”. Candidatul preferat al coaliției de guvernare la alegerile prezidențiale 2025, își asumă o traiectorie politică diferită față de ceilalți competitori.

Într-un interviu acordat recent pentru Adevărul, Antonescu afirmă clar că nu este un exponent al cercurilor de influență din umbră.

Deși nu se definește ca un candidat anti-sistem, susține cu tărie că nu face parte din structurile obscure care decid din spatele cortinei.

„E o falsă temă (n.r. de campanie). Eu nu m-am recomandat anti-sistem, dar nici nu sunt un om al sistemului. M-am apucat de politică de foarte de jos, când aveam 30 de ani. Am făcut politică într-un sistem, care este cel democratic. Nu am avut altă funcție decât cele obținute prin votul alegătorilor”, afirmă el ferm.

Fostul președinte al PNL adaugă că intrarea și ieșirea sa din viața politică s-au făcut mereu la inițiativa proprie. Acest lucru, în opinia sa, îl diferențiază de alți candidați crescuți în birourile politice ale diferitelor instituții.

„Nu sunt un om al sistemului pentru că am intrat și am ieșit când am vrut din el, timp de 10 ani. Toți cei care candidează azi sunt oameni – nu știu dacă ai sistemului – dar sunt candidați care, la 20 și ceva de ani, au fost făcuți șefi de cabinet, de control și așa mai departe.

Dacă au influența unui deep-state, o spun limpede: nu mă privește”, declară Antonescu, sugerând o carieră politică artificial construită pentru unii dintre rivalii săi.