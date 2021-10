Gabriela Firea a explodat la auzul veștii că legea PSD pentru dublarea alocaţiilor a fost respinsă în Parlament. Liderul PSD a reacționat dur și i-a atacat pe cei de la PNL şi USR. Despre aceștia a spus că votează împotriva copiilor din propria ţară.

„Politicieni fārā inimā au respins legea noastrā, pentru creșterea alocațiilor și accesul la educație al copiilor din România. Au dovedit că sunt împotriva asigurării unor condiții minime de educație și sănătate a copiilor și tinerilor din țara noastră.

Am înțeles că și-au asigurat banii pentru proprii primari, am înțeles că investițiile au fost ZERO pentru că nu era aprobat Planul Național de Redresare și Reziliență, dar să lași milioane de copiii fără acces la școală și servicii medicale, e chiar cea mai mare ticăloșie pe care am putut să o văd în viața mea”, a scris Firea pe pagina sa de Facebook.

Ce prevedea legea PSD

Ea a arătat că aici nu era vorba de PSD, PNL, USR sau UDMR, ci era vorba de o lege inițiată de parlamentarii social-democrați, și votatā de senatorii PSD și AUR, prin care se dorea rapid dublarea alocațiilor. Această măsură a fost amânată de guvernele PNL – USR.

„Este vorba depre acordarea de tichete sociale pentru stimularea participării copiilor la învățământul preșcolar. Și despre creșterea deducerilor acordate salariaților care au copii îndeosebi pentru angajații cu salarii mici și medii.

Ceea ce au făcut PNL și USR, să voteze împotriva copiilor din propria comunitate, din propria țară, este o adevărată crimă pentru generațiile viitoare”, a comentat Firea.

Firea: Chiar vreți să nenorociți o generație întreagă de copii?

În opinia sa, campaniile interne de la PNL și USR au fost mai importante decât măsurile de stimulare a natalității și de susținere a familiilor din România.

„Au uitat că au lăsat 800.000 de elevi fără acces la un dispozitiv conectat la internet, pentru a putea participa la învățământul online, au uitat că le-au tăiat banii de transport elevilor care învață în alte localități, au uitat că nu au vrut să-i testați pe elevi și ați preferat să închideți toate școlile!

Unde vreți să ajungeți, domnilor “de dreapta?”. Chiar vreți să nenorociți o generație întreagă de copii, pentru că vă pasă doar de luptele voastre de partid și de interesele personale?

Atac fără precedent la adresa celor care au votat împotriva legii

Uitați-vă în jurul vostru, toate țările vecine României au implementat măsuri și programe concrete pentru creșterea natalității și suport pentru părinți, în special în perioada pandemiei, vezi Ungaria, vezi Polonia.

Cum mai îndrăzniți să vă duceți acasă și să vă uitați în ochii copiilor voștri, după ce ați luat de la gura tuturor minorilor din România aproape 3 miliarde de euro pentru a hrăni clientela politică atât de numeroasă de la PNL – USR”, a mai scris Firea.

Liderul PSD a susținut că reprezentanții clasei politice trebuie să înțeleagă că viitorul copiilor noștri, dreptul la educație și sănătate și viitorul României nu se negociază cu nimeni și pentru nimic în lume!

„Vă meritați soarta! Veți deveni istorie! Indiferent că veți reveni la putere sau veți rămâne în opoziție, niciun copil și niciun părinte nu o să vă uite și nu o să vă ierte pentru că le luați șansa unei generații să se realizeze, să aibă acces la educație și sănătate!”, a punctat ea.