„Cred că nu poți face o afacere durabilă fără management. Îi spunem arta de a conduce, arta de a coordona, dar management probabil că este mai potrivit, deoarece înglobează în el tot ceea ce este în spatele a ceea ce se întâmplă în planificarea, organizarea, coordonarea și motivarea oamenilor. Este un cuvânt complex, l-am importat, dar managementul vine din America”, explică Virgil Profeanu.

Antreprenorul vede în management cheia succesului unui business durabil. Pentru el, „norocul de început de drum” sau „istețimea” sunt soluții pe termen scurt, care nu pot funcționa atunci când vorbim de afaceri sănătoase. „Dacă ești isteț și te dai la o parte și rămâi cu ceea ce ai câștigat odată, cu atât rămâi. Dacă faci afaceri, ele sunt un cumul, o complexitate de activități, pe care dacă nu le faci conform managementului, conform unor reguli bine statutate, ai șanse mici să reușești. Sunt convins, și nu pentru că așa gândesc eu, ci pentru că am citit și s-a dovedit că așa este, că afacerile de succes sunt clădite pe principii de management foarte sănătoase”, completează fondatorul Vego Holdings.

Nu există capital fără management

La începutul vieții sale profesionale, în urmă cu mai bine de 20 de ani Virgil Profeanu a avut ocazia să lucreze într-o editură deținută de un om de afaceri din Craiova. Acolo a „furat meserie” și a învățat primele principii de management și negociere pe care le-a aplicat în domeniul său, producție și logistică la vremea respectivă. Implicarea sa a ieșit în evidență, motiv pentru care omul de afaceri i-a sugerat să participe la un curs european. „Sunt curios din fire și probabil că am fost foarte curios să văd ce înseamnă un curs de management. Erau noțiuni noi. El se învață și «learning by doing», dar și prin interacțiunea cu ceilalți. Dacă ești atent ca om de afaceri, în toate întâlnirile pe care le ai cu oricine din domeniul businessului, înveți ceva de la el”, povestește antreprenorul.

Unul dintre principiile de bază care trebuie să ghideze un manager competent se referă la capacitatea de a delega.. Dacă acesta nu are timpul necesar pentru a se ocupa de toate problemele companiei, trebuie să fie în stare să stabilească limite de competență pentru angajați. „Dacă stai 16 ore la birou, practic tu îți înlocuiești unul sau doi oameni. Un manager bun are nevoie de 8-10 ore pe zi să lucreze. Dacă decide să lucreze 16 ore, înseamnă că nu a vrut să angajeze pe cineva. Nu poți să ai totul sub control. Poți să crezi că poți controla tot, dar în realitate nu o faci. Nu ești expert în toate: pe contabilitate trebuie să plătești un auditor, pe celelalte domenii trebuie să ai specialiști. Managerul, omul de afaceri, are meritul că ghidează compania și are viziune, dar are nevoie de o echipă, de oameni buni, onești, implicați.”, completează Virgil Profeanu.

Virgil Profeanu este un vizionar care a adus antreprenoriatul românesc la un nou nivel. Cu o experiență de peste 20 de ani, a construit temeinic pe baza unor concepte unice ce îi poartă semnatura. Cele mai puternice inovații la nivel de business sunt reprezentate prin abordare interdisciplinara, inteligența artificală, sistem organizațional bazat pe mentorship & coaching. Toate aceastea se regasesc implementate complet și justifică rezultatele înregistrate de VEGO Holdings, compania pe care a fondat-o în 2000.

Asemenea conceptului pe baza caruia a dezvoltat permanent, Virgil Profeanu are o conformație multidisciplinară. Antreprenor, om de arta, teolog, susținator al zonei CSR pentru protejarea mediului inconjurator, Profeanu ramâne loial progresului constant, precum și al soluțiilor inteligente și utile.