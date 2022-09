Pentru a înțelege mai bine provocările momentului, am apelat la un expert în domeniu – Dragoș Stroescu, Director Executiv Datanet Systems, companie cu peste două decenii de experiență pe piața locală și internațională.

Care sunt principalele nevoi IT cu care se confruntă în prezent companiile românești?

Din perspectiva noastră, în piață există un interes în creștere pentru tehnologiile noi, capabile să asigure automatizarea proceselor de business, reduceri de costuri, eliminarea sarcinilor de rutină și simplificarea operațională. Pe de altă partea însă, companiile încep să se orienteze tot mai mult spre abordări integrate. De exemplu, în domeniul securității informatice, companiile nu mai caută doar antiviruși sau firewall-uri, ci vor soluții care să le asigure protecția end-to-end, de la nivelul utilizatorului final, angajatul – de oriunde ar lucra acesta, din birou sau de la distanță – până la cel al infrastructurii proprii sau în Cloud. Un alt exemplu de actualitate este cel al soluțiilor simple de videoconferință, care pierd teren rapid în fața suitelor ce integrează atât aplicații inteligente de comunicare audio-video, cât și unelte dedicate de lucru colaborativ, care permit partajarea de conținut, co-crearea de documente etc.

Pentru a face acestor evoluții și cerințe, investim constant în extinderea portofoliului de soluții hardware și software, în dezvoltarea ofertei de servicii, precum și a competențelor echipei de specialiști Datanet Systems.

În prezent, care sunt cele mai de succes servicii pe care Datanet Systems la oferă clienților?

Aș zice că nu există un anume serviciu „de succes“ în portofoliul companiei noastre, ci mai degrabă o suită completă de servicii furnizate companiilor – care merg de la consultanță și implementare, până la mentenanță, suport și instruire –, servicii care se regăsesc, de altfel, în toate ofertele noastre. Consider că principalul nostru avantaj competitiv îl reprezintă flexibilitatea oferită clienților noștri prin dezvoltarea de soluții personalizate pe nevoile specifice de business, bazându-ne pe experiența și creativitatea inginerilor Datanet din zona de presales și implementare. Și nu de puţine ori, clienții confirmă în mod explicit calitatea și eficiența serviciilor pe care le oferim, iar acest lucru este vizibil și în structura cifrei de afaceri, unde serviciile au avut o pondere de 32% în 2021.

Dezvoltări pe cerințele pieței

Pentru că ați amintit de cifra de afaceri, care sunt direcțiile pe care se vor concentra investițiile Datanet Systems în a două jumătate a anului și în 2023?

Din poziția noastră de integrator de sistem, ne construim bugetul de investiții în jurul tehnologiilor cu potențial ridicat pe termen mediu și lung, prin prisma utilității lor în dotarea informatică a clienţilor. De altfel, principalele direcții de investiții în următoare perioadă sunt din aria securității cibernetice și a arhitecturii complexe pentru operatorii de telecomunicații. Vom continua, desigur, să dezvoltăm și direcțiile tehnologice abordate până acum, bazându-ne pe relațiile solide pe care le avem cu furnizorii noștri tradiționali, dar vom încerca să accelerăm și dezvoltarea noilor direcții de business prin poziționarea acestora în portofoliul de soluţii oferite clienţilor.

Care sunt principalele domenii în care doriți să vă extindeți operațiunile?

Aşa cum am menționat anterior, din punct de vedere tehnologic, în viitorul relativ imediat, ne vom axa pe soluții IT&C din aria securității cibernetice și a serviciilor aferente. De altfel, grupul Soitron, din care Datanet Systems face parte, vine pe piaţă cu un portofoliu lărgit de soluţii din zona de securitate, furnizate de peste 20 de producători, alături de servicii de design, implementare și operare, de tip Security Operations Center (SOC). Astfel, Datanet Systems pune la dispoziția organizațiilor un portofoliu complet de soluţii și servicii din aria securității cibernetice. Totodată, din perspectiva ariei de acoperire la nivel naţional, urmărim consolidarea abilităților de execuție ale echipei Datanet Systems din Cluj, prin alocarea de investiții importante în dezvoltarea competențelor acesteia, pentru că dorim să ajungem la o prezență comparabilă cu cea din București.

Public vs privat

Care sunt principalele proiecte derulate de Datanet în colaborare cu sistemul public din România?

De-a lungul celor 24 de ani activitate pe piaţa din România, am colaborat cu diverse instituții guvernamentale și organizaţii naționale. Printre cele mai recente proiecte realizate în sectorul public se numără furnizarea de echipamente de infrastructură și suport extins pentru rețeaua de comunicații în domeniul educaţiei, livrarea de echipamente și module de extensie pentru rețelele de voce-date în domeniul aviației civile, precum și pentru alte instituții publice. De asemenea, am demarat proiecte de formare profesională a angajaților in sectorul public prin susținerea unor cursuri de pregătire în configurare, implementare și diagnosticare bazate pe tehnologii Cisco, VMware și nu numai.

Sunt diferențe mari între cererile pe care le primiți din partea mediului privat și cele ale sectorului public, în materie de servicii IT?

Tehnologic vorbind, diferențele nu sunt esenţiale. Există totuși o necesitate mai mare în domeniul public pentru informatizare, nevoie pe care o resimțim, de altfel, cu toții. Cred că principala diferență între mediul privat și cel al sectorului public este practica mult mai larg răspândită de a evalua un ofertant nu doar din prin prisma prețului minim, ci și a istoricului, alături de o serie de referințe obiective. Bineînțeles însă că în ambele medii găsim excepții, nu putem vorbi doar de alb sau negru, ci mai degrabă de o tendință. Ambele „părți“ au propriile avantaje și dezavantaje, depinde, ca întotdeauna, de cum privești lucrurile.

Proiecte relevante, planuri și estimări

Dintre proiectele finalizate în 2022, care sunt cele mai relevante și ce planuri aveți pentru perioada următoare?

Anul acesta este unul intens pentru noi pentru că am reușim să finalizăm proiecte importante de infrastructură IT pe care le aveam contractate încă de anul trecut cu operatori telecom, cu unele dintre principalele bănci din România, precum și cu câteva dintre marile lanțuri de retail. Și în mediul public am reușit să obținem o serie de rezultate notabile, prin implementarea și finalizarea unor proiecte importante din domeniul securității, realizarea unor implementări de referință în sectorul medical – care au contribuit la informatizarea infrastructurii unităților medicale și urmărirea digitală a pacienților –, precum și dezvoltarea infrastructurii de comunicații necesare controlului frontierelor.

A doua jumătate a anului se anunță poate și mai intensă, cu multe proiecte pe care clienţii le doresc finalizate până la sfârșitul anului, ceea ce va reprezenta o provocare în condițiile în care livrările la nivel global sunt afectate de diverși factori externi. Nu în ultimul rând, zona de cybersecurity va rămâne una fierbinte, aşa că ne așteptăm la o creştere a cifrei de afaceri cu 30% pe această direcție de business în 2022. Piaţa de cybersecurity este în continuă dezvoltare, atât la nivel global cât și local. Pe de altă parte, există o evoluție constantă a complexității soluțiilor de securitate solicitate de clienţi, ele evoluând din ce în ce mai mult către integrare, agregare și interpretare la nivel de Security Operations Center.

Cum estimați că va evolua sectorul IT&C în contextul crizelor suprapuse prin care trecem?

Industria IT&C în România va continuă să evolueze. În termeni imediați, sunt programe la nivel european care se desfășoară deja și au un impact pozitiv asupra acestei piețe. Totodată, evoluţia naturală a tehnologiilor informatice motivează clienţii să demareze noi proiecte, în dorința de a obține câștiguri de eficiență, reduceri de costuri, îmbunătățiri la nivel operațional și, mai ales, o securitate informatică mai bună, oferta furnizorilor de soluții de cybersecurity dezvoltându-se accelerat.

Investiții pe termen lung în oameni și competențe

Cu ce provocări vă confruntați pe piața muncii când doriți să recrutați personal? Mai este România o piață care abundă în specialiști IT ?

În industria IT&C, când vine vorba de resurse umane, problema principală este legată de cererea mare și lipsa personalului pregătit în domeniu. În România nu mai există de mult o abundență de specialiști IT, cererea – atât la nivel naţional, cât și internațional – depășind semnificativ oferta. De aceea la Datanet Systems continuăm să investim în oameni cu potențial și să le oferim oportunități certe de evoluție, atât prin instruire prin programe de pregătire interne, cât și prin acumularea de experienţă și know-how prin proiecte implementate de către aceștia. Credem într-adevăr în investițiile pe termen lung făcute în oameni și în diferența pe care aceștia o creează prin activitatea lor.

Care considerați că sunt principalele avantaje competitive ale Datanet Systems pe o piață IT&C tot mai globalizată?

În 24 de ani de activitate, am devenit unul din principalii integratori de sistem din România, cu competențe mulți-vendor în mai multe tehnologii și zeci de proiecte implementate în diferite industrii, nu doar la nivel local, ci și internațional. Cunoaștem îndeaproape nevoile companiilor locale, provocările cu care se confruntă și cerințele specifice anumitor domenii de activitate și am dezvoltat și validat în timp o serie de metodologii și bune practici care ne asigură reușita proiectelor implementate.

Pe de altă parte, suntem unul dintre cei mai importanți parteneri Cisco Systems din România, cu cea mai numeroasă echipă de specialiști certificați la nivel local și avem parteneriate avansate la nivelul grupului SOITRON cu principalii jucători din industria IT&C, precum Aruba (a HPE company), Barracuda Networks, Dell, Extreme Networks, Fortinet, F5, IBM, Juniper Networks, Netscout, Palo Alto Networks, Splunk, Trend Micro, VMware, Zoom International. Soluțiile complexe pe care le implementăm și personalizăm acoperă mai multe industrii, de la infrastructuri critice de comunicații și centre de date, la sisteme integrate de securitate informatică, și de la arhitecturi Software Defined pentru Data Centere, la sisteme securizate pentru munca de la distanță.

Nu în ultimul rând, avem avantajul că putem accesa rapid și direct resursele și competențele grupului Soitron, din care Datanet Systems face parte, un integrator de sisteme și furnizor de servicii de outsourcing IT cu o vastă experiență pe piața europeană, care activează în Slovacia, Republica Cehă, Polonia, Marea Britanie, Turcia, Bulgaria și România. Consider deci că avem resursele necesare pentru ca Datanet Systems să își continue evoluția pozitivă, depășind provocările contextului actual.