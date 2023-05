Recent, soția lui Dragoș Bucur, Dana Nălbaru, a lansat o piesă intitulată „Pe genunchi, eu”, în care vorbește despre Iisus Hristos. Întrebat cât de importantă este credința pentru familia lor, actorul a răspuns:

„Da, credința este importantă și, din păcate, am senzația că este sub un asediu coordonat de câțiva ani. Am devenit conștient de acest lucru de curând, atunci când mi-am dat seama că a devenit cool să fii ateu și un semn de primitivism să fii creștin.”, a declarat el într-un interviu pentru Viva!.

Juratul de la „Românii au Talent” a mai spus că viața sa este plină de miracole.

„Viața mea este plină de miracole. Serios, am o viață plină de minuni.”, a afirmat acesta.

Dragoș Bucur este o persoană care își înfruntă temerile

Acesta a spus, de asemenea, că nu are frici, iar dacă începe să simtă teamă, face exact lucrul care îl sperie.

„Nu am frici, iar atunci când simt că se înfiripează vreuna, fac exact lucrul de care începe să îmi fie teamă.”, a declarat actorul.

În interviu a fost abordat și subiectul depresiei. Dragoș Bucur a spus însă că nu s-a confruntat nu niciun episod asemănător și a evitat să își exprime părerea.

„Bineînțeles că știu că există depresie, dar, deși cunosc definiția ei, nu reușesc să înțeleg ce este. Nu am cunoscut niciodată ceva asemănător depresiei, așa că prefer să nu îmi dau cu părerea despre acest subiect.”, a declarat el.

Cum a câștigat actorul primii bani

Întrebat ce sfaturi i-ar da Dragoș Bucur cel de la 45 de ani adolescentului Dragoș Bucur și dacă are vreun regret, juratul de la „Românii au Talent” a afirmat: „Sunt cine sunt azi datorită deciziilor luate de-a lungul vieții și nu aș schimba nimic, de teamă să nu influențez prezentul. Sunt mulțumit de viața pe care o am, cu bune și rele.”

Actorul a dezvăluit, de asemenea, cum a făcut primii bani și pe ce i-a cheltuit.

„Am spălat parbrize, am vândut artificii și scutiri, am pus cablu de TV și, mai târziu, am făcut statui vivante în parcuri, iar banii i-am cheltuit repede și pe orice.”, a spus Dragoș Bucur.