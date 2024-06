Care este cel mai important proiect implementat în 2023 de către departamentul pe care îl coordonați?

Noaptea Dansului a fost cel mai amplu proiect atât din punct de vedere al resurselor alocate cât și al impactului asupra comunității.

Pe 26 august 2023, în Bucureșți, de la ora 19:00 până la 22:00 am dansat în stradă pe Calea Victoriei în cadrul proiectului „Străzi Deschise” alături de peste 54 de școli de dans din Bucureșți, peste 15 stiluri de dans, peste 2.000 de dansatori și peste 15.000 de bucureșteni.

Fluxul de eveniment a conținut peste 120 de momente alocate în 6 locuri unde au avut loc: demonstrații de dans, community dance (dansuri ale unei întregi comunități de dans precum tango, salsa, west Coast swing, dansuri populare româneșți, dansuri greceșți etc) flashmobs ale școlilor și comunităților participante.

Proiectul a fost larg mediatizat. De la debutul campaniei de comunicare, 17 iulie, evenimentul a înregistrat 1149 de apariții și o audiență de 6.580.000 de persoane în toate mediile: social media, presă, radio, tv, portaluri (potrivit cifrelor furnizate de MediaTrust, agenție de monitorizare media).

Am fost invitați de către cele mai importante instituții media din România. Deși a fost un proiect cultural a devenit mainstream. Aceasta e puterea dansului. Dansul este pentru totdeauna.

A fost un proiect cultural care a făcut știre în Primetime în ziua evenimentelor la toate televiziunile naționale din România. Pe 23 septembrie, am fost din nou prezenți cu acest concept în cadrul Zilelor Bucureștiului. I-am avut alături de noi pe ARCUB, PMB. În fața Muzeului de Istorie s-au strâns cu aceeași bucurie și efervescență dansatori de la 15 școli de dans și desigur trecătorii pasionați de dans, dar și curioșii.

Care este cel mai mare proiect din carieră dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activăți în prezent?

Noaptea dansului este cel mai mare proiect pe care l-am implementat până acum.

Care sunt proiectele prevăzute pentru anul 2024?

Ediția a 2 a – Noaptea Dansului” pe care o preconizăm și mai mare decât prima. Poate 2 zile în loc de 1 și cu atragerea unui public mai larg.

Derivat din evenimentul Noaptea Dansului am dezvoltat o gama de servicii prin care dansul aduce împreună oamenii dintr-o comunitate – de pe o stradă, un cartier, o piață, un oraș.

În acest fel dansul devine o cale, un context, un instrument de activare urbană și dezvoltare comunitară. Și pentru asta dorim să dezvoltăm parteneriate și cu alți actori instituționali din zona administrației publice. Primării, consilii județene care pot oferi cetățenilor lor astfel de evenimente.

Pe lângă această, am dezvoltat o serie de oferte pentru companii: Teambuilding cu dans și mișcare, cursuri de dans , dezvoltarea culturii organizaționale și a echipelor folosind dansul că și instrument de lucru.

O a treia linie de dezvoltare este seria de concerte și spectacole – Musical Extravaganza – care aduce muzică cultă (muzică clasică, muzică de opera) într o formulă proaspăta și dinamică către un public mai larg – nu neapărat cel care merge la Ateneu și la Opera.

Care sunt cele mai mari provocări cu care v-ați confruntat în ultimul an?

Supra-aglomerarea a fost cea mai mare problema întâlnită. Am fost pur și simplu sufocați de taskurile din proiectele desfășurate.

Plănuim să dezvoltăm o echipa de producție evenimente pentru a reuși să implementăm în condiții optime proiectele și în același timp să onorăm și viața noastră privată. Deja am început să facem asta în primele evenimente ale anului.

Deși ceea ce facem este fun, până la urmă și prea mult dans te obosește.

O altă provocare este finanțarea și de aceea anul acesta căutăm să aplicăm pentru finanțare atât în cadrul unor programe publice, dar și private.

Căutăm să dezvoltăm o rețea de sponsori / parteneri cu care să împărțim bucuria de a aduce mai multă artă vie în stradă, printre oameni, în comunitate.

Ce provocări ați avut în relația cu administrația locală sau centrală?

Am avut o colaborare foarte fluidă și productivă cu partenerii instituționali din cadrul Noaptea Dansului – ARCUB, PMB, ICR.

ARCUB care implementaza proiectul „Străzi deschise” ne-a oferit suport, deschidere și chiar mai mult – entuziasm.

Pe baza experienței anterioare suntem foarte optimișți că vom reuși să dezvoltăm parteneriate și cu alte primarii, consilii județene care pot oferi cetățenilor lor astfel de evenimente.

Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

Să aibă încredere și determinare. Să își dezvolte și skill-uri de business pe lângă competențele artistice. Să iubească și să nu renunțe la artă lui, artă ei.

Iubirea asta pentru arte este transformațională, este pentru totdeauna.

Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activăți în următorii 10 ani?

Selling beauty – vânzarea de frumusețe – este o meserie de viitor – în care AI va prelua multe job-uri și taskuri.

Emoția este măsură umanității noastre și până în prezent nu a fost modelată de AI.

Artele vii, artele performative (teatrul, muzică, dansul) însoțesc umanitatea încă de la originea ei încă de la imaginile oamenilor dansând pictați pe pereții peșterilor până la sfârșitul lumii.

Credem, simțim că artele vii, artele performative (dansul, muzică, teatrul) sunt în egală măsură (și vor fi întodeauna) arte comunitare. S-au născut în piețe și pe străzi și se întorc întodeauna cu bucurie acolo, o bucurie în egală măsură a dansatorilor și perfomerilor dar și a publicului.

Artă în stradă, în piață, este că o reîntoarcere acasă.

Bani. Ce vă spune acest cuvânt?

Banii sunt energie – sunt efort, entuziasm, emoție, dorințe – condensate în unități de schimb.

Eu (n.r Dragoș) sunt economist că și formație – și asta mi-a oferit un pragmatism în toate proiectele culturale și artistice pe care le-am desfășurat.

Banii sunt importanți – sunt interfață artistului cu societatea, iar eu cred că artiștii trebuie să fie bine plățiți.

Iar banii plățiți pentru frumusețe, pentru artă, pentru metaforă sunt întodeauna o investiție, pentru că odată trăită o experiența culturală. Fiecare persoană este schimbată puțin, milimetric, infinitezimal pentru totdeauna. Un spectacol nu se termină niciodată. Continuă în sufletul spectatorului și al performerului pentru totdeauna.

Ce părere aveți despre micromanagement? Care sunt avantajele și dezavantajele lui?

Nu am avut ocazia până acum să avem o echipa în adevăratul sens al cuvântului. Am fost o echipa duală, one couple show (pentru că am fost 2, nu oneman show). De aceea, nu am avut contextul pentru micromanagement.

Că orice proiect de început născut din pasiune – l-am hrănit cu entuziasmul nebun și lumina ce care noi o anticipăm în ochii a mii de oameni care dansează și se bucură împreună pe stradă, pe Calea Victoriei, în Bucureșți, în orașul pe care îl iubim.

Am avut noroc că am avut împreuna skill-uri și arii de expertiză necesare pentru conceperea și ducerea la bun sfârșit a proiectului: project management Skills, creativitate, abilități de comunicare & marketing, rețea de contacte în media, Art direction etc.

Despre Daniela Samoil-Istrate

Dublu licențiată în Filosofie și Jurnalism, cu un master în Mass-Media și Comunicare, Daniela Samoil Istrate are acumulată o experiență de 17 ani în media (televiziune – PrimaTV, Antena1, MetropolaTV, radio – Radio 3Net, EuropaFM, Radio21 și presă scrisă&online – România Liberă, Adevărul, dar și că PR specialist în agenție de publicitate -Republika).

Pe lângă activitatea profesională de bază este și antreprenor cultural. Este președintele Asociației Culturale ArtCreEdu, inițiator și coordonator al evenimentului Noaptea Dansului alături de Dragoș Samoil (eveniment cu două ediții în 2023 – cel mai mare eveniment dedicat dansului din țară – cu o prezență de 54 de școli de dans pe Calea Victoriei și 2000 de dansatori) și co-event producer pentru seria de concerte Musical Extravaganza (seria de concerte cu nume sonore ale scenei lirice în prim-plan, dedicată iubitorilor muzicii culte – operă și operetă). Este totodată autor debutant de cărți pentru copii cu un prim volum ce va apărea pe 20 martie la Editura DPH (Didactică Publishing House) și a cărui lansare va avea loc la Opera Comică pentru Copii pe 24 martie.

Despre Dragoș Samoil

Dragoș Samoil este profesor dans certificat, antreprenor cultural. În ultimii zece ani a susținut lecții de grup, lecții private. A inițiat şi a inspirat mii de elevi și eleve în artă tango-ului. Absolvent ASE Management, specializare în Managementul proiectelor.

A organizat evenimente și festivaluri de dans, inclusiv în parteneriat cu diferite instituții publice în Bucureșți și în țară.

Fiind o prezență activă în comunitatea de dans, în ultimii 12 ani, a dezvoltat relații și conexiuni personale cu zeci de profesori și proprietari de studiouri de dans, puțând coagula această comunitate.

Pe lângă tango, Dragoș este explorator şi a altor forme de dans şi mişcare: dans contemporan, contact improvisation, KMP (Kestenberg Movement Profile), terapie prin dans şi mişcare, Feldenkrais Tehnique, Alexander Tehnique, TRE (Tension and Stress Release), 5Rhythms, Shamanic Dance, Emoțional Movement, Intuitive Dance & Instant Dance Composition, Mindful Movement.