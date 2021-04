Două milioane de bulgari sunt imuni la coronavirus

El face, de asemenea, parte din Comandamentul operativ național pentru combaterea coronavirusului.

Kantardjiev susține că până la sfârșitul verii ar fi trebuit să se ajungă în Bulgaria la un nivel la care infecția nu se va putea răspândi ca epidemie în țară. Pe de altă parte, profesorul s-a evidențiat cu o rețetă relativ simplă pentru a trata o problemă medicală complexă.

Marți seară, Germania a restricționat utilizarea vaccinului AstraZeneca la persoanele cu vârsta sub 60 de ani din cauza cazurilor de tromboză în cap la un număr de pacienți vaccinați, în special femeile cu vârsta sub 60 de ani, În Germania, aproape 2,2 milioane de persoane cu vârsta sub 60 de ani au fost vaccinate cu acest vaccin. 29 de femei vaccinate au cheaguri de sânge în cap, iar nouă dintre ele au murit.

„Oricine se vaccinează, să mănânce mai multe roșii și bea suc de roșii timp de aproximativ o lună, este cel mai bun remediu natural împotriva coagulării sângelui”, a spus Katardzhiev ca răspuns la o întrebare despre problemele legate de vaccin.

Cu ceva timp în urmă, Kantardjiev recomanda celor infectați cu coronavirus să mănânce o lămâie înmuiată în bicarbonat de sodiu pentru a reduce încărcătura virală din gât. Profesorul a explicat că toate vaccinurile au efecte secundare, dar acesta este atacat deoarece este foarte ieftin. El a comentat că cei vaccinați acum pot fi liniști în următorul an sau doi, notează Mediapool.bg.

”Oboseală și tensiune”

În ceea ce privește relaxarea măsurilor, profesorul a spus că există oboseală și tensiune, atât la cetățeni, cât și la organele care controlează respectarea măsurilor. Potrivit acestuia, nimic nu se relaxează foarte mult de la 1 aprilie.

“Ceea ce mă liniștește este că am ajuns la un platou, deși destul de ridicat. Cred că numărul cazurilor ar trebui să înceapă să scadă într-o săptămână”, a spus Kantardjiev.

Autoritățile iau în considerare acum renunțarea la coridoarele verzi pentru cumpărături pentru persoanele în vârstă, care sunt în vigoare până la ora 10.30. Potrivit conf. univ. Anghel Kuncev, dacă se lucrează cu atenție la relaxarea măsurilor, efectul acestora poate fi monitorizat.

“Încercăm să oferim această gură de aer, care oferă cel mai mic risc. Problema nu constă în activitatea comercială a mall-urilor, ci în funcția lor socială de a aduna mulți oameni”, a adăugat Kuncev.

Centrele comerciale rămân închise deocamdată

Legat de numărul foarte mare de persoane infectate în ultimele 24 de ore, conferențiarul a declarat pentru postul public de televziune BNT că se evitată să se lucreze cu date la zi.

“Este prea devreme pentru a căuta efectul restricțiilor, scopul a fost de a nu crește incidența”, a explicat el.

Potrivit expertului, datele pentru Bulgaria nu sunt atât de rele în comparație cu cele europene. El și-a exprimat speranța că vârful celui de-al treilea val a fost deja atins