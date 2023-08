Fostul preşedinte american a aterizat în Atlanta şi este aşteptat să se îndrepte spre închisoarea din comitatul Fulton pentru a se preda şi a fi înregistrat.

Donald Trump a acoperit costul cauţiunii sale de 200.000 de dolari, punând 10% pentru aceasta şi lucrând cu o companie locală de cauţiuni din Atlanta, Foster Bail Bonds LLC, au declarat surse pentru CNN. Este primul caz în care Trump a fost nevoit să plătească o cauţiune.

Înregistrările închisorii arată că Trump a fost plasat în arest şi înregistrat ca deţinut cu numărul P01135809.

Trump a descris dosarul penal împotriva lui drept „o parodie a justiţiei”. Fostul preşedinte al SUA s-a adresat pe scurt reporterilor după ce a fost arestat şi eliberat pe cauţiune. „Nu am greşit cu nimic”, a spus el.

„Avem tot dreptul de a contesta alegerile pe care le considerăm necinstite”, a continuat Trump.

Donald Trump are 13 capete de acuzare

Fostului preşedinte i s-a făcut un mug shot. Pe lângă enumerarea celor 13 acuzaţii cu care se confruntă fostul preşedinte, închisoarea oferă şi datele de identificare ale acestuia: bărbat alb, 1,90 m înălţime, 97 kg, păr blondin, ochi albaştri.

După ce a fost înregistrat, ceea ce presupune că i s-a făcut o poză, i s-au luat amprentele şi i-au fost înregistrate înălţimea şi greutatea. Apoi a fost eliberat din arest în anumite condiţii, inclusiv o cauţiune de 200.000 de dolari.

Punerea sub acuzare în statul Georgia este al patrulea caz penal împotriva lui Trump. Asta din martie, când a devenit primul fost preşedinte din istoria SUA care a fost pus sub acuzare. De atunci, el s-a confruntat cu acuzaţii federale în Florida şi Washington. Luna aceasta a fost pus sub acuzare în Atlanta împreună cu alte 18 persoane – inclusiv fostul său şef de cabinet, Mark Meadows, şi fostul primar al New York-ului Rudy Giuliani.

S-a predat și Giuliani

Giuliani s-a predat miercuri şi a pozat pentru o fotografie de identificare. Cazurile penale au stimulat o succesiune de predări de scurtă durată şi de trimiteri în judecată, Trump având scurte apariţii în instanţă înainte de a se întoarce în campania electorală pentru 2024.

El a transformat apariţiile în evenimente de campanie bucurându-se de o acoperire mediatică care a inclus elicoptere de ştiri care i-au urmărit fiecare mişcare.

Predarea sa din Atlanta a fost diferită de cele anterioare, cerându-i-se să se predea la o închisoare. Spre deosebire de alte state care nu i-au cerut să pozeze pentru o fotografie de identificare, oficialii din comitatul Fulton au declarat că se aşteaptă să facă o fotografie de înregistrare, aşa cum ar face-o pentru orice alt acuzat.

Cu o zi înainte a avut loc şi prima dezbaterea prezidenţială din cursa Republicanilor pentru nominalizare. Trump nu a participat. Principalii săi rivali pentru nominalizarea republicană din 2024. O competiţie în care el rămâne principalul candidat în pofida problemelor juridice ample.