Fostul președinte american Donald Trump a povestit că a simțit un glonț atingându-i urechea în timpul atacului armat de la mitingul din Pennsylvania. Pe Truth Social, el a exprimat condoleanțe familiei celui care a fost ucis în incident.

Donald Trump a apreciat rapiditatea cu care US Secret Service și forțele de ordine au reacționat la atacul armat din Butler, Pennsylvania.

El a subliniat că dorește să transmită condoleanțe familiei persoanei decedate în timpul mitingului, precum și familiei unei alte victime grav rănite, menționând că este șocant ca un astfel de incident să aibă loc în America.

Fostul președinte american a povestit că a fost împușcat cu un glonț care i-a străpuns urechea dreaptă.

El a realizat imediat că ceva nu era în regulă, auzind un şuierat și împușcături, simțind cum glonțul îi sfâșie pielea.

Totodată, acesta menționat că a pierdut mult sânge și că, în acel moment, a înțeles ce se întâmpla, încheind mesajul său de pe rețeaua socială Truth Social cu o urare pentru America.

„Am fost împuşcat cu un glonţ care a străpuns partea de sus a urechii mele drepte. Am ştiut imediat că ceva nu e în regulă când am auzit un şuierat, împuşcături şi am simţit imediat glonţul sfâşiindu-mi pielea. Am sângerat mult, aşa că mi-am dat seama atunci ce se întâmpla. Dumnezeu să binecuvânteze America”, a scris fostul președinte american pe rețeaua sa socială, Truth Social.