Care au fost prioritățile Eximprod în ultimii doi ani?

Pentru mine anii 2022 și 2023 au fost ani cu focus pe organizarea eficientă și dezvoltarea companiilor și a echipei Eximprod. În 2022 sediul central din Buzău s-a relocat în centrul de afaceri de clasa A, Buzău Business Center. Pentru anul acesta ne pregătim să relocăm și echipa din București într-un alt sediu. Am făcut și o achiziție în această perioada necesară pentru completarea portofoliului de inginerie al grupului: compania Ecro. Realizările din ultimii ani au avut că rezultat consolidarea companiilor din grup.

În ce domenii intenționați să investiți în viitor?

Investițiile mele curente și cele de viitor sunt în domeniul energetic, cu focus pe energia regenerabilă, și în imobiliar. În 2023 am finalizat parcurile de energie solară la sediile fabricilor. Totodată, punem în funcțiune câteva proiecte – Ciorani (solar), Six Wings (eolian), Stâlpu (solar). De asemenea, primele proiecte hibride care includ și sisteme stocare sunt avizate și începem lucrul la ele cu investiții semnificative. Pentru viitor continui investițiile în proiecte de energie regenerabilă, solară și eoliană. Le vom aduce la stadiul „Ready to build“.

Ce investiții aveți în sectorul imobiliar?

Sectorul imobiliar este de interes pentru mine. În următoarea perioada mă voi implică în acest domeniu, investiții pe care le voi face în România. Dețin și plasamente la Bursa de Valori București, valoarea lor fiind de aproximativ de 10 milioane de euro.

Care sunt proiectele de responsabilitate socială în care v-ați implicat?

Responsabilitatea socială este o modalitate prin care îmi doresc să mă implic direct sau prin companiile din grup pentru a contribui la îmbunătățirea mediului social prin susținerea de proiecte culturale sau de educație în județul Buzău dar și în celelalte zone unde avem birouri. Iată doar câteva din cele incluse în programul de CSR al grupului de companii Eximprod:

– Buzău Internațional Arts Festival.

– Festivalul Buzăul iubește teatrul.

– Asociația Bookland – renovează școli în mediul rural.

– Crucea Alb Galbenă Buzău.

– Programe de training și internship pentru studenții de la Facultatea de energetică din UPB.

Ce hobby-uri aveți și care sunt destinațiile dvs. preferate pentru vacanță?

În prezent hobby-ul meu preferat este lectura. Mă informez despre evoluția economiei în general și citesc cu interes despre inteligență artificială și digitalizare. Destinațiile mele preferate de vacanță sunt în România, la mare sau la munte.