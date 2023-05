Tina Turner a fost un „simbol” şi decesul ei este o „pierdere imensă”, a declarat, miercuri, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karine Jean-Pierre.

Aflând în mijlocul unei conferinţe de presă despre moartea la 83 de ani a „reginei rock-ului”, purtătoarea de cuvânt s-a declarat „o mare fană” şi a adăugat: „Muzica ei va supraviețui, va supraviețui în continuare. Gândurile noastre se îndreaptă către familia şi prietenii ei”.

„Tina Turner, regina rock’n roll-ului a murit liniştită, astăzi, la vârsta de 83 de ani, după o lungă boală în casa ei din Kusnacht, lângă Zurich, Elveţia. Cu ea, lumea pierde o legendă a muzicii şi un model”, au transmis reprezentanţii artistei miecuri, 24 mai.

În 2009, a renunțat la concerte

Una dintre cele mai populare staruri pop din toate timpurile, Tina Turner a renunţat la concerte în 2009, însă a avut câteva apariţii publice, inclusiv la premiera de pe Broadway a spectacolului despre viaţa ei. HBO a lansat documentarul „Tina”, la care artista şi-a adus aportul.

A fost recompensată cu 8 premii Grammy din 25 de nominalizări, iar în 1991 a fost inclusă în Rock and Roll Hall Of Fame. Piesa „River Deep – Mountain High” a fost inclusă în Grammy Hall of Fame, în 1999. Viaţa Tinei Turner a fost ecranizată în 1993, sub numele „What’s Love Got to Do With It”, rolul artistei fiind interpretat de Angela Bassett.

180 de milioane de albume vândute

Decesul Tinei Turner înseamnă pierderea unei icoane muzicale și a unei figuri inspiraționale, lăsând un gol în lume.

Născută în Statele Unite ale Americii (SUA), a fost celebrată ca una dintre cele mai iubite cântărețe rock, renumită pentru prezența sa scenică captivantă și pentru o colecție remarcabilă de hituri de top, printre care „The Best”, „Proud Mary”, „Private Dancer” și „What’s Love Got to Do With It”. Inițial, a devenit celebră alături de fostul ei soț, Ike Turner, iar repertoriul lor a inclus clasicul etern „River Deep, Mountain High”.

A vândut peste 180 de milioane de albume. A avut concerte pe stadioane din întreaga lume timp de peste trei decenii, fiind una dintre cele mai muncitoare femei din showbiz.