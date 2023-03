Brian Walsh era considerat ca unul dintre cei mai importanți oameni de televiziune din Australia din ultimele trei decenii. Recent, fusese numit director executiv la Foxtel Group, informează 9news. Brian Walsh și-a început cariera la postul ABC, înainte de a se muta la Radio2SM.

Primul contact al lui Walsh cu televiziunea a avut loc la Network Ten, unde a contribuit la lansarea unor producții TV de succes precum ”Vietnam”, ”The Bangkok Hilton” și ”The Dirtwater Dynasty”.

Dar succesul global adus de serialul de televiziune ”Neighbours” a fost cel care i-a cimentat locul lui Walsh în istoria televiziunii australiene. Acest serial difuzat începând cu 1985 a contribuit la lansarea carierei multor vedete australiene. Tot Walsh a fost forța creativă din spatele unuia dintre cele mai emblematice momente ale televiziunii australiene – lansarea ”Simply The Best” pentru Liga Națională de Rugby, care a avut-o ca protagonistă pe Tina Turner.

Michael Jackson, Mariah Carey, Neil Diamond, Ricky Martin și Barbra Streisand au concertat datorită lui Walsh a continuat să lucreze la o serie de spectacole și evenimente de divertisment. De asemenea, el a contribuit la producția unor turnee ale unor vedete ale muzicii în Australia, printre care cele ale lui Michael Jackson, Mariah Carey, Neil Diamond, Ricky Martin și Barbra Streisand.

În 1995, a contribuit la lansarea Foxtel, inițial ca director TV, înainte de fi producătorul unor seriale originale ca Wentworth, Deadline Gallipoli și The Kettering Incident.

„Este o zi foarte grea pentru familia Foxtel Group, pentru comunitatea creativă a Australiei și pentru milioanele de australieni care au urmărit și au iubit poveștile cărora Brian le-a dat viață prin intermediul televiziunii”, a spus CEO-ul Foxtel Group, Patrick Delany. „Comunitatea creativă din Australia a pierdut o figură foarte iubită în Brian. Pentru noi, pierderea este una uriașă”, a scris el.

Actorul Hugh Jackman s-a numărat printre cei care i-au adus un omagiu lui Brian Walsh. Actorul în vârstă de 54 de ani a scris un mesaj emoționant, în numele său și al soției sale, Deborra-Lee Furness. Jackman și soția sa au fost „devastați” de pierderea „prietenului nostru atât de drag”, care a impulsionat cariera multor actori australieni, ajutându-i să ajungă la Hollywood. „De peste 30 de ani, ne-am împărtășit viața, profesional și personal.

El a fost cel care ne- susținut atât pe mine, cât și pe Deb, chiar de la începutul carierei noastre. A crezut în noi, ne-a încurajat, ne-a iubit și ne-a susținut în fiecare moment al vieții noastre”, a scris Hugh Jackman. Starul din ”Wolverine” a continuat spunând că Walsh, pe lângă faptul că i-a ajutat să se lanseze în industria de film și televiziune, a fost omul care ne încuraja „întreaga familie”.

„Brian a fost cel mai generos, cel mai grijuliu, creativ și ingenios om pe care l-am cunoscut”, a adăugat Jackman. El a fost cel care a schimbat viața multora și nu-l vom uita niciodată. Transmitem toată dragostea și compasiunea familiei lui. Să se odihnească în pace”.

Cântăreața Kylie Minogue a reacționat și ea la vestea morții lui Walsh.

„L-am iubit pe Brian. Este un șoc pentru toată lumea. Era foarte pasionat de tot ce făcea. El era Foxtel. A fost un geniu al televiziunii. Condoleanțe familiei”.

I’m in shock & utterly devastated at the news of losing my long time friend & mentor Brian Walsh. Your compassion & support will never be forgotten mate, nor will ur guidance as we journeyed down Ramsay st & beyond. Love you Walshie. May you travel peacefully sweet friend. RIP xx

— Guy Pearce (@TheGuyPearce) March 16, 2023