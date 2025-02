Doliu în cinematografie. Un mare actor s-a stins din viață. Lumea filmului este din nou în doliu. Actorul american Bruce French, cunoscut iubitorilor de seriale pentru rolul din serialul ”Passions”, a murit vineri, la Los Angeles, din cauza unor complicații ale bolii Alzheimer. Bruce French avea 79 de ani și era unul dintre cei mai iubiți actori din serialele americane.

Actorul a fost diagnosticat cu Alzheimer în urmă cu aproximativ patru ani, iar de atunci a renunțat să mai apară în public. Născut pe 4 iulie 1945, Bruce French a jucat în zeci de roluri, atât pe marele cât și pe micul ecran, scrie Forbes.

A debutat în 1974 pe marele ecran cu rolul din thrillerul ”Man on a Swing”, după care a trecut la televiziune în 1976, cu un rol în miniseria NBC”Helter Skelter”.

Bruce French a jucat în serialele ”The Waltons”, ”Dallas”, ”The A-Team”

Printre cele mai cunoscute roluri ale sale rămân cele din serialele ”The Waltons”, ”Dallas”, ”The A-Team”, ”Knots Landing” și originalul ”Magnum, P.I”. Cariera lui Bruce French a inclus și o serie de spoturi TV, inclusiv Newhart, L.A. Law, Matlock, Highway to Heaven, Moonlighting, Cheers, Falcon Crest, Picket Fences, Star Trek Voyager și The West Wing.

Din 2007 până în 2008 a fost Jim Burns în drama în două sezoane ”The Riches”, alături de Minnie Driver și Eddie Izzard.

A jucat rolul unui preot în ”Mission: Impossible III” (2006) și în multe alte seriale TV de-a lungul anilor.

A servit în armata SUA în timpul războiului din Vietnam

Bruce French a absolvit Universitatea din Iowa, a servit în armata SUA în timpul războiului din Vietnam și a studiat actoria la Tisch School of the Arts din NYU. A jucat pe Broadway în 1972 în producții de succes precum „The Shadow of a Gunman”, apoi a fost distribuit în două filme notabile, lansate în 1978: ”Coming Home” a lui Hal Ashby și ”Bloodbrothers”, regizat de Robert Mulligan.

French a apărut și pe marele ecran în producții precum ”Christine” (1983), ”Mr. Mom” (1983), ”Fletch” (1985), ”Murphy’s Romance” (1985), ”Legal Eagles” (1986), Wildcats (1986), ”Jurassic Park III” (2001), ”Mr. Deeds” (2002),” Thank You for Smoking”.

