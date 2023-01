Gowers avea 82 de ani. Potrivit The Hollywood Reporter, decesul regizorului a fost confirmat de familia sa.

Moartea regizorului s-a datorat complicațiilor infecției respiratorii, scrie Ultimateclassicrock.

Clipul pentru ”Bohemian Rhapsody”, vizionat de peste 1,5 miliarde de ori

Regizorul de origine britanică și-a început cariera la BBC, lucrând mai întâi ca asistent de producție și cameraman, înainte de a intra în lumea muzicală. În 974, își făcuse deja un renume în industria înfloritoare a videoclipurilor muzicale.

Videoclipul său din 1975, pentru celebra piesă „Bohemian Rhapsody” a trupei Queen, a fost considerat extrem de inovator.

Clipul, care juxtapune imagini ale membrilor trupei pe un fundal negru, a devenit simbolic pentru generații întregi.

Clipul piesei „Bohemian Rhapsody” a fost vizionat de peste 1,5 miliarde de ori pe YouTube, devenind al doilea videoclip muzical din secolul XX care a depășit pragul de un miliard, în anul 2019, după „November Rain” al lui Guns N’ Roses.

Nu a fost plătit niciodată pentru acest clip

Bateristul trupei Queen, Roger Taylor, afirma că acest videoclip, care a fost realizat pentru suma de 3500 de lire sterline, a fost „primul fost folosit ca instrument de promovare, fiind un adevărat succes”.

În ciuda acestui fapt, Gowers a susținut că a fost plătit cu doar 590 de dolari pentru munca sa. „Singurul lucru care mă deranjează este că îmi folosesc videoclipul de 40 de ani, deși nu m-au plătit niciodată și nici nu mi-au mulțumit”, declara el pentru Daily Mail, în 2018.

A lucrat cu Rolling Stones, Prince, Michael Jackson

Bruce Gowers a lucrat cu aproape orice artist celebru, de la The Rolling Stones ( „Hot Stuff”, „Hey Negrita” și „Fool To Cry”) până la Prince („Controversy”, „Sexuality”), Michael Jackson ( „Rock with You”, „She’s Out of My Life”) și Whitney Houston („Why Does It Hurt So Bad”).

Ultima sa creație ca regizor de videoclipuri muzicale a fost cel pentru melodia lui Tony Christie „Is This the Way to”, în 2005.

A colaborat și cu mari vedete de la Hollywood

Creațiile lui Gowers pentru lumea muzicală a început să scadă la jumătatea anilor ’80, când și-a îndreptat atenția către munca de televiziune. În următoarele două decenii, el a regizat show-uri TV ale unor vedete celebre la Hollywood precum Billy Crystal, Robin Williams și Rodney Dangerfield.

Gowers a fost cel care a regizat filmul ”Delirious” al lui Eddie Murphy, considerat unul dintre cele mai bune filme de comedie din toate timpurile.

Gowers a câștigat un Premiu Emmy, în 2009, pentru munca sa la American Idol. De asemenea, și-a adjudecat un Grammy la categoria ”Cel mai bun videoclip muzical, categoria Long Form”, pentru clipul lui Huey Lewis din 1984.