Hollywood-ul este în doliu. George Segal, celebrul actor de la Hollywood, a încetat din viață. Acesta a avut o carieră de peste 60 de ani în cinematografie. Cunoscutul actor a murit la 87 de ani.

„Familia este devastată să vă anunțe că, în această dimineață (marți), George Segal a murit în urma unor complicații cauzate de o operație de bypass”, a anunțat soția actorului, Sonia Segal.

Segal s-a născut în Long Island, New York și a jucat în filme celebre. Unul dintre cele mai cunoscute este „Who’s Afraid of Virginia Woolf?” în 1966. pentru rolul din acest fim a primit o nominalizare la premiul Oscar. El a jucat și „A Touch of Class” în 1973.

În anii 1970, George Segal a fost protagonist în filme precum „The Duchess and the Dirtwatee Fox” și „Fun with Dick and Jane”.

„Din întâmplare, am reușit să aleg persoana perfectă care să-l joace pe Albert „Pops” Solomon”, a scris Goldberg pe Twitter. „Ca și bunicul meu, George a fost un copil, cu o sferă magică”.

„O să-mi lipsească empatia, umorul, prietenia lui. A fost un om minunat”, a spus Goldberg.

Hollywood-ul este în doliu după decesul unui alt actor

În urmă cu o săptămână, lumea filmului a fost zguduită de o altă veste tristă. Actorul american Yaphet Kotto s-a stins din viață la vârsta de 81 de ani, în Filipine. Acesta se făcuse cunoscut pentru apariţiile din filme precum “James Bond” şi “Alien”.

Anunțul tragic a fost făcut de soția sa, Sinahon Thessa. Cei doi au fost căsătoriți timp de 24 de ani, iar aceasta a declarat că încă este șocată de dispariția soțului ei.

“Sunt tristă și încă șocată de moartea soțului meu, Yaphet”, a scris soția lui Yaphet Kotto pe pagina personală de Facebook. În ceea ce privește cauza morții actorului, aceasta nu a făcut nicio declarație în acest context.

Yaphet Kotto a devenit celebru graţie rolurilor Dr. Kananga / Mr. Big din “James Bond Live and Let Die” şi Parker din primul film “Alien”.